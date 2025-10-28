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Touchdown! Unbelievable!

Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de esporte na Rádio Observador. A edição de hoje é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Nadine.

O Futebol Clube do Porto venceu ontem à noite o Moreirense por 2 x 1, continua a ser o líder isolado da Primeira Liga.

Partida que encerrou a jornada nove do campeonato. Em Moreira de Cónegos, os Dragões começaram a perder, graças ao gol de Alanzinho aos 18 minutos. Samu, de pênalti, empatou ainda antes do intervalo. No segundo tempo, foi preciso esperar pelo minuto 88 para o empate ser desfeito na sequência de um pontapé de canto. Denis golo deu o triunfo aos portistas na análise à partida. Francesco Farioli mostrou-se satisfeito com o resultado. O técnico italiano admitiu que as condições do estádio dificultaram o jogo.

Sabíamos como seria difícil vir até aqui. O Moreirense venceu todos os jogos em casa, num campo que é muito pequeno, com pouca largura. Mais uma vez, enfrentamos uma equipe que decidiu ficar na própria metade do campo. Por isso, é normal que os passos sejam menores e precisemos de ter paciência, encontrar o momento certo para maximizar as oportunidades. E o resultado, claro, é muito importante.

Para Farioli, o foco está agora no próximo jogo com o Sporting de Braga para o campeonato.

Estamos numa nova fase. Por um lado, temos de estar alegres pelo fato de as pessoas começarem a temer novamente o Futebol Clube do Porto e, por outro lado, temos que trabalhar. Agora vamos começar a concentrar-nos nos próximos jogos, a começar pelo jogo contra o Braga, que como sabem, é uma equipa que está a ter um desempenho fantástico na Europa e que também está a regressar com muita força ao campeonato. Por isso, no próximo fim de semana, vamos ter um grande jogo contra eles.

Do outro lado, o Moreirense perdeu pela primeira vez na época dentro de portas. Vasco Botelho da Costa aponta para o segundo gol como fundamental para a derrota do Moreirense. Queixa-se ainda de alguns erros difíceis de explicar.

Temos 12 gols feitos neste campeonato, sete deles são de pênalti e nenhum deles eu posso dizer que acho que o árbitro tenha assinalado mal. Nós estamos a ser muito penalizados por erros próprios, que eu acho que não se justificam numa equipa que não é uma equipa com muitos jogadores que estejam pela primeira vez neste contexto, porque efetivamente, se eu olhar para o jogo, acho que foi o gol do empate que acabou por baixar muito dos nossos índices que nós estávamos, seja de agressividade, seja de crença que era possível.

Vasco Botelho da Costa e Francesco Farioli no final deste Moreirense 1, Futebol Clube do Porto 2. Os Dragões seguem no primeiro lugar com 25 pontos, mais três do que o Sporting e mais quatro do que o Benfica. Já o Moreirense ocupa o sexto lugar da classificação com 15 pontos.

E hoje começa a caminhada do Sporting e Alverca rumo à Final Four da Taça da Liga. Há 29 anos que os Leões não tinham só dia de descanso.

O Sporting venceu o Tondela no domingo. Hoje enfrenta o Alverca em Alvalade para a Taça da Liga. É aliás o primeiro de dois duelos consecutivos entre Leões e Ripatianos. O pouco descanso vai obrigar Rui Borges a fazer várias alterações no 11 inicial do bicampeão nacional. Ainda assim, o técnico leonino desdramatiza, prefere ver o tema como uma oportunidade para vários atletas.

Não vou queixar da vantagem, mas desvantagem. É lógico que nós estamos aqui com um dia só de descanso e teremos que fazer algumas ou bastantes alterações. Resta-me estar tranquilo, porque sei aquilo que a equipe trabalha diariamente. Sei que a Mota, se calhar, que tem menos minutos, está à espera de uma oportunidade também. E é uma oportunidade clara para se mostrar também, para dizer ao treinador que merece mais tempo, que está aqui para ajudar também e quer da melhor forma dar o seu contributo às vitórias do Sporting.

Rui Borges à Sporting TV. Do lado do Alverca, está uma equipa com oito baixas por lesão e que vem de uma dura derrota por 4 x 0 em casa contra o Gil Vicente. O treinador Custódio quer a equipa a responder ao último desaire e recusa desculpas.

Temos algumas lesões, algumas limitações. Vai conosco o Cauã, que é jogador que tem atuado na equipe B. Daí se vê as limitações. São fatos. As expectativas são sempre de recuperar e de passar a imagem daquilo que nós queremos, é sermos competitivos. Lutamos sempre pelos resultados em qualquer campo. É esse o nosso grande objetivo.

As antevisões dos técnicos de Alverca e Sporting. A partida desta noite arranca às 20h15, no Estádio José Alvalade.

E é para ouvir aqui na Rádio Observador. A emissão especial de esporte arranca logo a seguir ao jornal das 20h. No Benfica, os encarnados continuam a preparar o encontro de amanhã com o Tondela, também para a Taça da Liga.

As Águias iniciam esta quarta-feira a defesa do título conquistado na última temporada. Durante esta manhã, o conjunto orientado por José Mourinho realiza o último treino de preparação para esse embate. O português faz depois, ao início da tarde, a conferência de imprensa de antevisão.

E Carlos, nas hostes encarnadas, o foco está ainda nas eleições para a presidência do clube.

E numa altura em que se discute o sentido de voto dos candidatos derrotados na primeira volta, agora para as eleições de 8 de novembro. Depois de o jornal "A Bola" avançar que João Diogo Mantegas iria apoiar a candidatura de Noronha Lopes, o advogado de 43 anos retificou e deixou uma explicação: "Voto sim, mas apoio não".

Relativamente a João Noronha Lopes, continuo a dizer que acho que o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas neste momento é uma mudança. Portanto, no meu entendimento pessoal, e isto não vincula a candidatura, nem ninguém que esteja vinculado à candidatura, João Noronha Lopes é o meu sentido de voto pessoal para mim No próximo ato eleitoral.

João Diogo Mantegas que apelida como "fofinha" a mudança pretendida por João Noronha Lopes.

As reações não ficaram por aqui. A Rádio Observador voltou ontem a sentar à mesa as várias candidaturas no podcast Decisão Benfica.

E todos foram confrontados com este sentido de voto para a segunda volta. João Tundes era candidato a vice-presidente na lista de Luís Filipe Vieira. Diz agora que o antigo presidente não vai manifestar apoio a nenhum candidato, mas na Rádio Observador quis explicar o próprio sentido de voto.

Eu acho que é muito importante perceber como é que nós não politizamos o Benfica. O Benfica está altamente politizado. Nós temos que fugir disso urgente e, portanto, quem se comportar melhor durante estes 15 dias para a união do Benfica e quem minimamente concretizar um desiderato, que é o que ficar mais próximo para poder ter esta união, e esta união, como eu já disse há pouco, tem a ver quem ficará mais próximo de ganhar rápido, é quem terá o meu voto.

Já pela lista de João Noronha Lopes, recebemos João Castanheira, que aponta para um trabalho de audição dos sócios para perceber o que há a melhorar.

Há um candidato, que é o Rui Costa, que tem mais votantes que nós e, portanto, é importante saber ouvir, saber escutar, ir à procura de criar pontes com todos aqueles que nesta primeira fase não votaram João Noronha Lopes e tentar criar bases de entendimento para que nos permita ter um projeto mais forte e um projeto de mudança, que é um pouco aquilo que João Diogo Mantegas acabou de dizer. O Benfica precisa de uma mudança urgente.

Na Rádio Observador escutamos também João Malha, diretor de campanha de Martim Mayer. Diz que não há intenção de manifestar apoio a nenhum candidato. Por fim, pela lista de Cristóvão Carvalho, Nuno Inácio, diretor de campanha, refere que há ainda uma reflexão por fazer. Entretanto, o que já é certo é que o debate entre Rui Costa e João Noronha Lopes, promovido pelo canal do clube, foi agendado para o dia 6 de novembro, dois dias antes da segunda volta das eleições.

E hoje há mais um diário Decisão Benfica para ouvir na Rádio Observador. Fica disponível em podcast e passa em antena depois do jornal das 11 da noite. O Vitória Sport Clube está de luto. Morreu Jaime Pereira da Cunha, sócio número um do clube.

Morreu ontem aos 97 anos. Era desde julho deste ano o sócio número um do emblema vimaranense, do qual era sócio desde 1944, na altura com 16 anos. O clube minhoto expressou pesar pela morte de Jaime Pereira da Cunha, que recorda como um homem profundamente dedicado ao Vitória e à vida associativa. O clube de Guimarães decretou ainda três dias de luto.

Lá fora, o presidente da Federação Turca de Futebol acusou grande parte dos árbitros do país de participarem em apostas desportivas.

É um tema que está a abalar o futebol profissional na Turquia. Trezentos e setenta e um dos 571 árbitros ativos têm contas em sites de apostas desportivas. Cento e cinquenta e dois deles estão ativamente a apostar. A acusação é de Ibrahim Aksiozmanoglu, que já remeteu o assunto para o comitê disciplinar e assegura que os estudos vão ser depois enviados para a FIFA e para a UEFA. Os clubes grandes da Turquia já começaram a reagir. Beşiktaş, Fenerbahçe e Galatasaray exigem uma investigação rápida e transparente do caso.

E Carlos, olhamos ainda para o basquetebol. Neemias Queta voltou a ser titular na primeira vitória da época dos Boston Celtics na NBA.

E o português voltou a ser destaque no capítulo dos ressaltos. Conquistou 11, quatro defensivos e sete ofensivos em 22 minutos de encontro. Queta fez ainda seis pontos e somou quatro bloqueios. Os Celtics derrotaram os Pelicans por 122 a 90 e ao cabo de três derrotas conquistaram a primeira vitória na época. Também no basquetebol, o Futebol Clube do Porto procura hoje regressar às vitórias na modalidade. Os Dragões defrontam os alemães do Rostock Seawolves para a FIBA Europe Cup. Os portistas levam três derrotas consecutivas em todas as competições.

Fica por aqui o "Vamos à Bola" desta terça-feira. Para ler mais desporto no site do Observador.