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Touchdown! Unbelievable!

6:15, está com a Rádio Observador. Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de esporte na Rádio Observador. A edição de hoje é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

Amanhã é dia de eleições para a presidência do Benfica. Os sócios vão às urnas escolher entre a continuidade de Rui Costa e outras cinco alternativas de mudança. Ontem o dia foi de debate na BTV, o único entre os seis candidatos.

E durou mais de quatro horas. Os seis candidatos debateram durante 4 horas e 10 minutos o futuro do clube encarnado. Foi, aliás, batido o recorde do mítico debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal em 1975, quando debateram durante 3 horas e 40 minutos. Do futebol às modalidades e com discussões quentes sobre finanças. Martim Madaí, o tema que acabou por gerar mais discussão foi o aproveitamento dos jovens do Seixal.

A formação foi o destaque deste debate, mais concretamente a venda de João Neves, um tema onde apesar das divergências, Luís Filipe Vieira e Cristóvão Carvalho estavam de acordo: Rui Costa nunca deveria ter vendido o jogador.

Rúben Dias foi confrontado nos Estados Unidos com uma determinada situação para ser vendido. Se tivesse feito isso, tinhas ficado com o João Neves.

João Neves é realmente uma pedra no teu sapato.

No entanto, a tensão entre João Noronha Lopes e Rui Costa acabou por ganhar mais protagonismo.

Se quisermos falar das pessoas que saíram, talvez o recorde seja ainda seu, 58 dias. Talvez seja seu, para ir à sua vida. Só posso dizer uma coisa: isto é mentira, portanto o que é que eu lhe digo? O recorde ainda é seu. Está em acta. Isto é mentira. Se você leu o artigo do Manuel Vilas-Boas, leu o artigo do Manuel Vilas-Boas, Rui Costa, você não estava cá, você tinha sido bandeira eleitoral do Vale e Azevedo.

Desde o futebol às infraestruturas, foram discutidos vários temas, mas o ambiente acabou por aquecer mais na discussão das finanças do clube, onde uns mostram que de fato leram os programas eleitorais, ao contrário de outros.

Contrariamente àquilo que acontece consigo, que não leu o meu programa, embora diga que eu tenha copiado ideias, mas não leu, eu li o seu.

De uma polêmica, saltamos para outra. Rui Costa já não era o visado, mas sim Noronha Lopes, acusado por Martim Mayer de ser eleitoralista e de criar um cargo que não existe.

João Noronha Lopes apresenta como vice-presidente Nuno Gomes, simplesmente por questões eleitoralistas. Isso não faz sentido do ponto de vista de uma organização de uma empresa.

Já Martim Mayer não precisava de cargos inventados, apenas de um só homem.

Andris Jonker, mais uma vez, eu já combinei com ele.

Por fim, as modalidades. Um tema que veio com revelações de João Diogo Mantegas para o ciclismo.

Para quem ganhar as eleições, com o meu compromisso, mostro aqui que o Benfica obviamente vai voltar a ter o patrocínio numa equipa de ciclismo.

As eleições do Benfica estão marcadas para o próximo sábado, dia 25 de outubro.

Alguns dos destaques do debate de ontem entre os seis candidatos à presidência do Benfica. As eleições no clube encarnado acontecem amanhã, num dia em que as Águias defrontam também o Arouca para o campeonato no Estádio da Luz. A Rádio Observador vai acompanhar tudo numa emissão especial de desporto.

E hoje há mais um diário Decisão Benfica, para ouvir aqui na Rádio Observador, depois do jornal das 9 da noite. Dar conta também de que no site do Observador já estão disponíveis as reportagens especiais com os candidatos Cristóvão Carvalho e João Noronha Lopes. São mais dois artigos que fazem parte de um conjunto especiais dedicados às eleições do Benfica. Ao 12º jogo, a primeira derrota. O Futebol Clube do Porto perdeu por 2 x 0 com o Nottingham Forest.

E assim os Dragões continuam sem saber o que é vencer em Inglaterra. Farioli mexeu pouco na equipa, nota apenas para a entrada no 11 de Pablo Rosário, que substituiu o habitual titular Gabri Veiga. Os dois gols dos ingleses apareceram de grande penalidade, primeiro por Morgan Gibbs-White e depois pelo brasileiro Igor Jesus. Ao Futebol Clube do Porto foi ainda anulado um gol de Bednarek por fora de jogo de Samu. No final do encontro, Farioli elogiou a atitude da equipa, mas reconheceu alguns erros.

Claro que não é o resultado que queríamos. Fizemos um jogo importante no sentido em que estivemos bem, concedemos dois pênaltis ao adversário e pouco mais, perante uma equipa que possui muita qualidade individual e coletiva. No resto do jogo conseguimos lidar bem, criamos boas situações, faltou-nos um pouco mais de precisão no último passe e nas zonas de finalização. Ainda assim, grande atitude, grande espírito.

Francesco Farioli à Sport TV no final deste Nottingham Forest 2, Futebol Clube do Porto 0. Um jogo que marcou também a estreia do treinador inglês Shandyke no comando técnico do Nottingham Forest.

Antes disso, o Sporting Braga venceu o Estrela Vermelha e continua invicto na competição.

Vitória alcançada em casa, na Pedreira, e são três vitórias em três jogos, o segundo lugar da fase liga da Liga Europa e zero gols sofridos na competição. Fran Navarro e Dor Geels fizeram os gols para a equipa de Carlos Vinicius. A próxima ronda da Liga Europa está marcada para dia 6 de novembro, no próximo mês. O Futebol Clube do Porto vai aos Países Baixos defrontar o Utrecht. Já o Sporting Braga volta a jogar em casa para defrontar o Genk da Bélgica.

E na terceira competição da UEFA fez-se história. Pela primeira vez, uma equipa de Gibraltar venceu uma partida, isto na fase final de uma competição europeia.

Feito alcançado na Liga Conference pelos Lincoln Red Imps, na recepção aos polacos do Lech Poznan, vitória por 2 x 1. Kika Gomes e Christian Oliva marcaram para o conjunto de Gibraltar, o central português que joga por Gibraltar e nesta equipa do Lincoln Red Imps, Bernardo Lopes fez uma assistência.

Falamos ainda de futebol feminino, Carlos. Portugal derrotou esta madrugada a seleção dos Estados Unidos por 2 x 1.

Portugal ainda começou a perder, logo com um gol aos 30 segundos de Rose Lavelle, mas a equipe de Francisco Neto resistiu e deu a volta no segundo tempo com os gols de Diana Gomes e Tatiana Pinto. Portugal consumou assim a primeira vitória na história contra os Estados Unidos. Foi num jogo amigável. Estados Unidos, a seleção campeã olímpica em título e uma equipe que vinha também de 17 triunfos nos últimos 20 encontros.

É um dos maiores escândalos do basquetebol norte-americano. Um jogador e um treinador da NBA foram detidos por ligações a casos de redes de jogo ilegal.

No mesmo dia, mas em casos separados, falamos de Terry Rozier, jogador dos Miami Heat, e Chauncey Billups, treinador dos Portland Trail Blazers. Neste último, a acusação vai mais longe, até à máfia. Diz respeito a um esquema de jogos de pôquer viciados com ligações à máfia e recurso à tecnologia altamente sofisticada, em que vários participantes perderam milhões de euros. Do lado de Rozier, está em causa um esquema que, entre dezembro de 2022 e março do ano passado, envolveu apostas sobre informações internas e não públicas da NBA. As investigações foram conduzidas pelo FBI numa megaoperação que perseguiu várias pistas em 11 estados diferentes dos Estados Unidos e que terminou com dezenas de detenções.

E agora falamos de surf. Este fim de semana em Peniche, arranca a derradeira etapa da Liga MEO Surf.

A Praia do Lagido recebe de hoje até domingo mais uma final desta prova de surf, onde há três candidatos ao prêmio final. A Rádio Observador falou com Francisco Ordóñez, do Lombos Praia, João Maria Mendonça, do Clube Surf de Aljezur, e Luís Perloiro, do Sporting. Este último, Luís Perloiro, explica que a ansiedade existe e afirma que os três atletas estão a praticar um bom surf.

De certa forma, é uma ansiedade positiva, uma ansiedade que gera entusiasmo para competir sexta, sábado e domingo. Se tudo correr bem, ainda estou em prova no domingo. Vai ser um fim de semana muito competitivo. O Francisco está a surfar muito bem, que eu tenho estado a surfar com ele. O João Mendonça, não tenho estado a surfar com ele, mas também está a surfar muito bem. Portanto, acho que vai ser um título interessante.

No ano passado, a Federação Portuguesa de Surf registou mais de 19 mil atletas federados. Este número representa um aumento de inscritos numa modalidade que, para Francisco Ordóñez, é especial.

Eu acho que o surf, pra mim, é a minha vida. É onde eu me sinto mais feliz, onde eu posso estar um bocado sozinho quando quero, estar só eu e a natureza e não depender de mais ninguém, só depende de mim e do que o oceano me enviar. Portanto, acho que é isso que torna o surf tão especial.

As praias de Peniche são muito procuradas pra prática da modalidade. João Maria Mendonça explica o porquê.

Acho que a Liga MEO tem sempre bons destinos, mas quando está bom, sem dúvida, que é o Supertubos. Este ano tivemos que ir pro Lagido, que é do outro lado, em Peniche, é do outro lado, por causa das previsões. Não estavam boas para os Supertubos, mas estavam boas pro Lagido. Isso é o que Peniche tem de interessante, é que é uma península, por isso o mar está sempre a mudar de direção. Às vezes vem mais de sul a ondulação, às vezes vem mais de norte e dá sempre pra adaptar consoante as condições.

As previsões de Luís Perloiro, Francisco Ordóñez e João Maria Mendonça a esta última etapa da Liga MEO Surf, numa entrevista conduzida pelo jornalista João Lourenço, que está disponível em podcast. A Liga MEO Surf vai ser decidida este fim de semana. Os primeiros surfistas vão pro mar já daqui a pouco, às 7h45.

Fica por aqui o "Vamos à Bola" desta sexta-feira com o jornalista Carlos Pedro. Carlos, bom fim de semana.

Pra ti também, Nadine.

Obrigada. E mais esporte no site do Observador.