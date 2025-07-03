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Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o homem que trata qualquer summit por tu, o Miguel Viterbo Dias, e as nossas keynote speakers de excelência, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É este trio de importantíssimos influenciadores que me vai ajudar a explicar uma semana em que Augusto Santos Silva saiu finalmente de cena, mas não sem antes fazer um último número para o aplauso.

Não, não serei candidato. Este eu acho que é dos casos mais difíceis de entender. Sempre que o senhor fala, perde votos. Abre espaços para a apresentação de uma candidatura forte, agregadora e independente. Seria divisiva, foi a conclusão dos contactos que eu fiz.

Tudo se vê que é plástico ali, o estar ao centro.

O momento que é chegar atrasado.

No meio de tudo isto, Luís Montenegro, que não sabe nem consegue saber quantos alunos estão sem aulas, que não sabe nem parece conseguir saber resolver os problemas da saúde, também parece que não quer que saibamos o que toda a gente já sabe: os clientes com quem trabalhou. Se pinão viva, lá vamos nós outra vez. Para descrever tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, é inevitável começar por ti. Estiveste recentemente no norte do país, Trás-os-Montes, numa conferência.

É verdade. Sempre uma região que sabe receber. É o que se diz sempre.

Numa conferência sobre jornalismo e desporto.

É verdade.

Tanto quanto eu sei, o teu primeiro summit. A pergunta inevitável é: é o primeiro de muitos?

Como é que isto vai para Augusto Santos Silva? Não sei, Miguel, depende. Temos que nos promover pra arranjar mais datas. Vamos tratar disso.

Vamos a isso. Rita Tavares, agora falando sobre-

Ah, vamos a coisas sérias, passas à Rita.

É verdade. Tu já tiveste o teu momento.

Eu só queria dar os meus cinco cêntimos também sobre isto.

Terás a oportunidade, seguramente. Rita Tavares, eu tenho uma sopa para te servir. Uma sopa Nóvoa. Não é uma sopa nova, é uma sopa Nóvoa. Não sei se perceberam o trocadilho. Demorei muito tempo a pensar nele.

Se tivesses dito isso antes, tínhamos posto aquele sonzinho dos tambores.

Para falar não só sobre a saída surpreendente, diria eu, de Augusto Santos Silva da aventura presidencial onde o próprio Santos Silva se tinha metido, para dar palco a António Sampaio da Nóvoa. O que se passa no Partido Socialista, Rita Tavares?

Silêncio para pensarmos sobre o que se passa no Partido Socialista.

Essa é uma boa pergunta. Como é que o Partido Socialista, que tem um antigo secretário-geral em jogo, está de repente, parte dele pelo menos, tão apaixonado pela ideia de ter António Sampaio da Nóvoa outra vez a concorrer às eleições presidenciais?

O que se passa no Partido Socialista quanto a mim é um azar misturado com falta de estratégia presidencial, que já vem há muito tempo. Um candidato presidencial não se cozinha de um mês para o outro, exceto António José Seguro. Mesmo esse não terá sido bem assim, mas pronto, apareceu depois do costismo estar encerrado no PS.

Porque ele foi descongelado, foi mais rápido.

Mas o douradinho não é esse nas presidenciais. Voltando ao Partido Socialista, que tem um problema há muitos anos, que é não preparar esta situação e passar muito tempo a dizer que o tema era extemporâneo, que viria a seu tempo e tudo mais. Na verdade, foi sempre empurrado pela barriga. Por quê? Porque o PS não tem um candidato natural nas presidenciais, mas não tem há muito tempo, desde 2014, quando José Sócrates foi detido, que perdeu um candidato presidencial para pôr Marcelo Rebelo de Sousa. E depois agarrou-se a outros nomes, como António Costa, que sempre recusou esse cargo. Nunca esteve para a virar e depois até foi para outros nomes.

Entretanto tivemos Mário Centeno, tivemos Ana Constância.

Mas aí já estamos a falar numa segunda linha. Já não estamos a falar nos candidatos naturais do Partido Socialista que se perfilavam como António Guterres, por exemplo, que entretanto é secretário-geral da ONU, portanto também não tem disponibilidade para isso. Portanto, candidatos naturais não existiam. Como Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, foi um candidato natural do PSD, e quer queiramos, quer não, Luís Marques Mendes é um candidato natural na área do PSD nesta altura e são anos de preparação. Já toda a gente sabia há muitos anos antes de as candidaturas serem apresentadas que havia essa expectativa. No PS não existe isso e atacou-se sempre com segundas linhas nas várias presidenciais que nós tivemos ultimamente, com segundas escolhas, com o que estava disponível.

E mesmo quando foram as primeiras escolhas, Mário Soares e Manuel Alegre, por exemplo.

Houve a divisão. Sim, aí nem houve escolha. Houve uma escolha que foi Mário Soares e Manuel Alegre também já estava avançado nessa ambição, portanto, dividiram-se. Mas agora que podia haver a hipótese, depois de passar uma temporada de Belém na área política do PSD, com o ex-líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, há sempre a expectativa de que o ciclo mude para o outro lado, mas isto não foi preparado minimamente pelo Partido Socialista com o tal tempo. Se ficou à espera de Centeno, havia alguma coisa que não batia certo, porque Mário Centeno, pelos vistos, não estava disponível. Depois virou a agulha pra António Vitorino Que também não mostrou essa disponibilidade e que, de alguma maneira, pôs a responsabilidade em cima de António José Seguro, que avançou antes e não deu a oportunidade para se perfilar ali o melhor candidato para o centro-esquerda. E depois vem Santos Silva, já em despique com António José Seguro. Isso já é uma confusão de origem e quanto a mim a origem está nessa falta de capacidade do PS definir, para já, de ter um candidato óbvio e depois de ter um nome óbvio para Belém. E depois sobre a estratégia que Pedro Nuno prometeu até que ia ter uma, mas ele mesmo depois quando começou a perceber-se da confusão que vinha aí, entendeu falar com todos e ele até fez um pouco esta confusão ao apadrinhar António José Seguro de alguma maneira quando falou no seu nome, António José Seguro aproveitou logo para se posicionar em campo com a sua disponibilidade presidencial. Os erros do PS são muitos, mas eu diria que o bocado original está mesmo na falta de uma estratégia à cabeça de alguém que seja óbvio e que seja trabalhado já a pensar nisso um dia, se calhar, falhando agora estas presidenciais, se calhar vai sendo tempo de começarem já a pensar em 2000 e quê? Já nem sei.

Tenta há de ser 2046.

31, depois 46, exato.

Há tempo. Pedro Nuno Santos nessa altura já não será tão jovem nem tão tuco.

Poderá ser já um senador candidato presidencial.

Mariana Al Macunha, acreditando que de facto isto na família política do PS não vai correr bem, são boas notícias para Luís Marques Mendes?

Acho que quanto o Miguel diz, infelizmente está-me a silenciar neste programa. Quero deixar que esta demência pública.

Já que eu posso falar sobre assuntos sérios.

Mais ninguém falará.

O Miguel está ansioso para falar sobre isto, mas vais ter tempo.

Eu vou ser muito sintética para poder dar a palavra ao Miguel, até porque ele está habituado a ser agora um keynote speaker e eu não. Quer dizer, acho que quanto mais divisão houver, melhor para Marques Mendes, não estou a dizer para o país. E nós andávamos tão entretidos a falar da divisão das presidenciais à direita, que a única coisa que faltava de facto era ainda rebentar a divisão na esquerda, como obviamente já se antecipava que acontecesse, porque António José Seguro, para algumas pessoas no PS, parece que cometeu crimes imperdoáveis e portanto é inconcebível apoiarem. Isto numa altura em que há muito quem seja próximo de Carneiro e que admita que o mais natural será-

Como falaste crimes imperdoáveis e depois disseste numa altura em que eu achei que ias falar sobre José Sócrates, mas não.

Não, até porque não sou juíza. Portanto, estou a limitar-me a crimes políticos imperdoáveis. Mas há muito quem é próximo de Carneiro, acho que o mais natural é apoiar António José Seguro e pronto, mas depois enfrenta aqui um friso de personalidades do PS que acha que António José Seguro é um candidato inconcebível. E portanto, eu acho que isto é sempre um racional difícil de perceber para quem está fora do PS, ou seja, para quem está dentro do PS, é sempre fácil antecipar as oposições tão fortes de António José Seguro, que eu acho que levam o partido a entrar numa, não vou dizer autofagia, mas numa imagem de visão autoprovocada, não sei se necessária, num momento que é muito difícil para o partido em frentes mais relevantes até do que as presidenciais, e em que o PS aparece publicamente, às vezes até já um bocadinho no domínio do insulto, para falar dos candidatos da sua área política, e isso não parece que beneficie em nada o partido. Sempre há pelo menos uma divisão, que é Augusto Santos Silva parou de ameaçar cometer a candidatura presidencial. Eu acho que já era óbvio que ele não tinha condições para isso, até porque nós falamos muitas vezes, quando se fala em nomes de candidatos presidenciais, de que há pessoas que podem obviamente crescer, e isso já aconteceu em presidenciais anteriores, e recordamos sempre que Mário Soares começou com 8% nas sondagens e ganhou as eleições, mas normalmente isso acontece quando as pessoas não estão a pensar que aquele candidato pode vir a estar no boletim, portanto não estão sequer a ponderá-lo como uma hipótese. Outra coisa, é Augusto Santos Silva, de quem se falava para esta, acho que foi o primeiro protocandidato de quem se falou quando era presidente ainda da Assembleia da República, nesse passado longínquo já, falou-se dele insistentemente. Ele foi a eventos do resto da esquerda. Ele falou publicamente da hipótese, dizendo sempre que não excluía nem candidatar-se a presidente da junta. Entrou em sondagens, nunca ultrapassou números muito fracos.

E para essas ainda está a tempo, se quiser. Para ser candidato a presidente de junta, ainda está a tempo.

Sim. Não se cortam os direitos políticos de Augusto Santos Silva com isto. Agora, já era uma hipótese há tanto tempo e tinha números tão baixos nas sondagens que ele foi sempre dizendo que António José Seguro não tinha os pré-requisitos necessários, mas aparentemente ele também não tem. António José Seguro já vai um bocadinho mais avançado nessa corrida. Se tivermos António Sampaio da Nova também, que há uns anos é bom lembrar que teve o apoio massivo de dirigentes do PS contra, aliás, a ex-presidente do partido Maria de Belém, pode dividir ainda mais esta área política e nesse sentido, acho que Marques Mendes mais vale, é aquela coisa de dar terra, não é esperar que os inimigos cometam erros e ficar, não pares.

E não falamos de António Filipe, que também é um candidato muito recente na área.

Exatamente, sim, que também pode dividir um bocadinho. É o Miguel que vai fazer isto.

Miguel viveu, foi deputado pelo meu distrito, António Filipe.

Como é que, a partir de Trás-os-Montes, como é que acompanhaste, se é que tiveste oportunidade de acompanhar, porque foram dois dias muito intensos.

Tive, sim, senhor.

Quem quiser pode ver o trabalho produzido pelo Miguel no seu Instagram. MV Dias, creio. Faço a publicidade, pedi-te agora que ajudasse a fazer esta leitura, como é que vês esta confusão aqui?

Eu, na verdade, queria só assinalar que Augusto Santos Silva respondeu à grande vaga de fundo que se gerou à volta da sua candidatura presidencial e que pedia para ele não avançar. Portanto, essa resposta foi dada cabalmente.

É chamada rebentação.

numa entrevista à RTP e ficou esclarecido. Agora esta vaga vai se movendo em sentido inverso para Sampaio da Nova, como a Mariana estava a dizer, que tem como maior conquista política ter ficado em segundo lugar atrás de Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu pensei que ias dizer que tem como maior conquista política não se chamar António José Seguro. Não, mas tem as duas, atenção. Teve um resultado muito bom no contexto.

Que é a percentagem mais ou menos do PS hoje em dia também. E vai-se virando para António Sampaio da Nova, que como a Mariana estava a assinalar, não tem propriamente também uma capacidade de grande união dentro do PS, porque embora tenha há dez anos conseguido vários apoios, é visto um bocadinho como uma figura mais à esquerda e, portanto, pode fugir até Àquilo que pode ser a estratégia do PS para esta fase da vida política, que é recuperar o tal centrão e abandonar aquela imagem que Pedro Nuno, apesar de tentar livrar-se dela, acabou por nunca conseguir, de ser mais encostado à esquerda. E portanto, no meio disto, vai ganhando aquela tese que Francisco Assis tem tentado vender em todo lado, já a vendeu aqui também na Vixi Suave, que é: temos que apoiar o António José Seguro e não há cá mais questões.

Eu creio que a expressão era o PS real já apoia António José Seguro. Vamos servir uma última sopa, sopa remexida. Continuo contigo, Miguel Viterbo Dias, porque acho que mereces, para falarmos sobre Luís Montenegro, Spinonviva, mas tentando aqui um quadro mais geral. Problemas na saúde continuam por resolver ou então a agravar-se. Nas escolas as coisas não estão a correr particularmente bem. O fantasma da Spinonviva voltou em força. Aparentemente, Luís Montenegro só tem mesmo a imigração como medalha para trazer ao peito, se é que pode ser considerado uma medalha.

Primeiro, Miguel, deixa-me parabenizar-te por uma pergunta geral, ampla, aberta. É um gosto, um privilégio poder responder a uma pergunta geral. Luís Montenegro está a ser vítima daquele famoso discurso no Parlamento em que foi falar dos terrenos em Raval e dizer: "Espelho meu, espelho meu há alguém mais transparente do que eu?" Pelos vistos, a transparência não é assim tanta.

Parece ter alastrado ao resto do governo.

Ou é um espelho que vai estando embaciado. Não sei, eu estava à espera de uma melhor reação. Mas sim, há um capital político que o governo está a procurar explorar neste arranque de legislatura, que é a história da imigração. Vai agora entrar também no bolso dos portugueses com a descida do IRS em época de verão. E há esta data curiosa das eleições autárquicas, que o fecho da campanha autárquica é no dia da entrega do orçamento de Estado. Eu, pelo menos, já vou com a expectativa de existirem boas notícias no que toca também ao dinheiro que cai no bolso ao fim do mês.

O Miguel está aqui para representar a população fora da bolha.

O que estás a dizer não quer dizer que vai condicionar o teu sentido de voto.

Não, não quer dizer nem uma coisa nem outra.

No entanto, quem nos está a ouvir podia interpretar mal as tuas palavras.

Agora é curioso esse timing de fazer coincidir esse instrumento, que é visto em altura eleitoral sempre como uma ferramenta muito importante para os governos, e neste caso não há mesmo diferença nenhuma, é no dia de encerramento.

Desculpa, disseste curioso timing e apetece-me dizer 12 de outubro, curioso número. São as grandes referências da política portuguesa.

Já que estás com graçolas de alto nível, Mariana Alema Cunha, alto nível porque tem história, tem bagagem política. As coisas não estão a correr particularmente bem a Luís Montenegro neste início de legislatura, ou não?

Também não parece que estejam. Acho que Luís Montenegro é um político teimoso, e isso já tinha sido notado até por pessoas dentro do governo quando começou a história toda da Spinonviva. E já agora, eu estava precisamente a lembrar-me dessa intervenção dos terrenos dos pais, etc., porque Luís Montenegro perdeu uma série de oportunidades seguidas para matar o assunto muito cedo e nunca o quis fazer. Ou seja, nunca quis dar as explicações todas e seguir em frente. E começou até por caracterizar a Spinonviva, como depois percebemos que não era isso, como uma espécie de coisa muito inocente para gerir os terrenos dos pais e de família. Percebemos que é um negócio um pouquinho mais complexo do que isso. E agora continua nesta senda com este cavalo de batalha, que é impedir o acesso à lista de clientes que tem, que na verdade são uma lista de clientes que já é conhecida, porque já foi noticiada, por princípio. Ou seja, o que se diz no governo é que é uma atitude quase pedagógica. Luís Montenegro quer impedir que formalmente possam ser conhecidos esses clientes, mesmo que nos jornais já se saiba quais são e que alguns tenham confirmado que foram clientes da Spinonviva.

Um deles foi, aliás, revelado em primeira mão pelo próprio Luís Montenegro quando tudo isto começou, era a Cofina. Foi Luís Montenegro quem revelou o seu primeiro cliente.

Exato. E portanto, estando essa revelação feita, a maneira como Luís Montenegro pensa é: agora é preciso, por princípio, por pedagogia e para impedir que isto aconteça a mais políticos no futuro, porque o exemplo que se dá sempre é que por absurdo, agora todos os deputados têm de revelar todos os clientes e que deixa de haver sigilo comercial, etc. e portanto, tem de o impedir. É óbvio que podia permiti-lo uma vez que já é público, mas dentro do governo justifica-se com um princípio que eu acho que também contribui para uma imagem de opacidade e que já agora eu também acho que a entidade da transparência não o tem ajudado a resolver, porque tem dado respostas muito equívocas, que se percebem em dois sentidos diferentes. Ainda esta semana dizia que Luís Montenegro queria impedir o acesso a toda a sua declaração, depois Luís Montenegro veio dizer que não era bem isso e aproveitou para atacar as notícias que se limitavam a citar a entidade da transparência. Deixa-me só fechar dizendo, porque tu começaste a pergunta pro Miguel da maneira como eu queria também fechar a minha intervenção, que é pra dizer que o governo parece que tem razão quando diz que o povo não quer saber desta questão da Spinonviva, até porque lhe deu outra vitória eleitoral. Mas convém o governo focar-se no que as pessoas querem de fato saber, que não é só a imigração, acho eu, que é também, por exemplo, a educação, soubemos esta semana que o governo não sabe os números dos alunos sem escolas, ou a saúde, em que tivemos ainda esta semana o caso da grávida que infelizmente perdeu o bebê depois de ir a cinco hospitais diferentes e portanto acho que há aqui uma série de questões em que é preciso o governo concentrar-se e que ultrapassam em muito tanto a Spinonviva como a imigração.

Muito bem, muito obrigado, Mariana Alema Cunha, por esta nota que servirá seguramente de reflexão a quem pensa as políticas públicas do novo governo.

Claro que sim. Estarão muito atentos a este podcast.

Infelizmente, a nossa primeira parte da Vixi Suave tem de ficar por aqui. Voltamos de seguida com o entrevistado José António Vieira e Silva.