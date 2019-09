Feira Feita. Design local, workshops e boas ideias num mercado lisboeta

A terceira edição da Feira Feita chega este fim de semana, sábado e domingo, ao Mercado de Santa Clara, em Lisboa. A aposta volta a ser no design feito à mão e na visibilidade de uma nova geração de criativos locais. De ateliers de cerâmica contemporânea a marcas de acessórios de moda, passando pelo estacionário, ilustração e brinquedos, o evento conta com mais de 30 participantes.

“Fabricamos o que nos rodeia” é o slogan do evento. Parte dos autores e marcas presentes vão permitir aos participantes porem as mãos na massa. O calendário de workshops ocupa os dois dias. Poderá experimentar cerâmica criativa com o Sedimento, aventurar-se na tipografia com a Associação Oficina do Cego, testar as suas capacidades na encadernação com El Lanham, dar uma oportunidade ao bordado livre com a Associação dos Artesãos da Região de Lisboa ou até mesmo inscrever os mais pequenos (a partir dos 5 anos) numa aula de tecelagem criativa da pelo SLOW. Os workshops requerem inscrição prévia e o custo por pessoa varia entre os 8 e os 20 euros, já com todos os materiais incluídos.

Além destes cursos de curtíssima duração, muitos dos agentes ficarão de portas abertas, após esta edição da feira, para quem quiser continuar a aperfeiçoar a técnica. Haverá ainda bancas onde oficinas e estúdios de design vão expor as suas criações. Mazurca Nature Prints, Triciclo, JIVA Handmade, Mani in Pasta (na imagem de abertura), Serrote, Tosca Lab e HiHiHi são só uma amostra da seleção deste ano, que volta a aumentar o número de participantes. O objetivo da organização, que em outubro do ano passado contabilizou cerca de 3.000 visitantes, é diversificar e, a cada edição, apresentar novos projetos à cidade.

A Feira Feita é organizada pela Fica – Oficina Criativa em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa. Além das formações, a edição deste ano conta ainda com uma conversa curada pela revista Gerador. O ceramista Alexandre da Silva, o coletivo Lavandaria, uma micro editora, e a designer Teresa Gameiro juntam-se às 17h de domingo para responder à pergunta: “Os novos artesãos de Lisboa podem conquistar o mundo?”. Sábado promete ser um dia bom para enfeirar. Afinal, além de Feira Feita, há também Feira da Ladra.

O quê? Feira Feita

Quando? dias 14 e 15 de setembro, das 10h às 19h

Onde? Mercado de Santa Clara (Lisboa)

Quanto? Entrada gratuita (à exceção dos workshops)

Continuar a ler