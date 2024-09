Já há calendário para a próxima edição da ModaLisboa e há muito mais do que desfiles em quatro dias recheados de atividades e algumas surpresas, como por exemplo a presença de Luís Onofre no calendário. Entre os dias 10 e 13 de outubro o Pátio da Galé será a base do evento, mas haverá momentos em outros pontos da cidade e alguns serão de entrada livre.

Exemplo disso são a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), o MUDE – Museu do Design e da Moda onde vai ter lugar o concurso Sangue Novo supported by Seaside no dia 11 de outubro; o Palácio Chiado, onde João Telmo encerra o calendário de sexta-feira com a estreia da exposição e performance “Todas as cartas de amor são ridículas”; e Cometa 10, o espaço cultural de João Magalhães onde o designer vai apresentar uma instalação artística na sexta-feira. Na Havas Village terá lugar uma apresentação da Portuguese Soul by APICCAPS a abrir a agenda de sábado. Constança Entrudo também fará uma apresentação fora da sala de desfiles, mas o local ainda não foi divulgado.

A menos de um mês da próxima ModaLisboa já se faz a contagem decrescente. A edição de outubro terá o tema “Singular” e tem uma programação “desenhada para mobilizar a comunidade da Lisboa Fashion Week para temas como a Sustentabilidade, o Trabalho Artesanal e a Digitalização”.

Segundo a própria ModaLisboa “o calendário mantém a sua diversidade, tanto em termos de design como de posicionamento, de públicos, de vozes, visões e escalas”. Luís Onofre, que trocou o Portugal Fashion pela semana de moda da capital, será a grande novidade. Mas haverá desfiles dos habituais veteranos, como Luís Buchinho, Valentim Quaresma, Dino Alves, Kolovrat ou Carlos Gil e, claro, Luís Carvalho e Gonçalo Peixoto. Béhen, Buzina, Ricardo Andrez, DuarteHajime e Hibu também têm desfile marcado. Entre as novidades há ainda a destacar o desfile Green Circle X Beat powered by CITEVE, “projeto que reúne e materializa as inovações tecnológicas da Indústria Têxtil ao serviço da produção responsável e da economia circular”.

As iniciativas para as quais não é preciso convite para entrar