Elon Musk vendeu (mesmo) um lote de ações da Tesla que resultou num encaixe pessoal de cerca de 1.100 milhões de dólares, equivalente a 960 milhões de euros. Mas os comunicados obrigatórios ao regulador do mercado mostram que o plano de venda de ações já estava em curso bem antes de o empresário ter perguntado aos seus seguidores no Twitter se achavam boa ideia Musk vender até 10% das ações.

O comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente à portuguesa CMVM, mostra que as vendas já estavam previstas num plano gizado em meados de setembro, ou seja, várias semanas antes da “sondagem” que Elon Musk decidiu fazer na rede social e onde 60% dos seguidores votaram favoravelmente a que Musk vendesse as ações.

Na altura em que o plano de venda de ações começou a ser preparado, as ações da Tesla estavam a ser negociadas abaixo de 750 dólares, mas nas últimas semanas superaram os 1.200 dólares, uma valorização que ocorreu ao mesmo tempo que Musk estava a vender os títulos detidos por si próprio e pelos seus fundos fiduciários. Nos últimos dias os títulos baixaram novamente para menos de 1.100 dólares.

Como nota a Business Insider, Musk exerceu 2,15 milhões de opções sobre ações (um instrumento complexo que dá ao comprador direito a comprar ou vender ações a um preço pré-definido). Depois vendeu mais 934 mil ações a preços variados, encaixando um total de 1.100 milhões com todas as operações. Além disso, foram vendidas mais 3.600 milhões de ações, resultando num encaixe adicional de 4.000 milhões que não foi diretamente para Musk mas para um fundo fiduciário em que participa.

Musk lembrou que não recebe um salário nem ganha bónus anuais – nem na Tesla nem em lado algum – pelo que vender ações é a única forma que tem pagar os controversos impostos relacionados com a valorização potencial de investimentos, ou seja, impostos que têm de ser pagos em alguns instrumentos financeiros (como opções) mesmo que não haja venda e realização de mais-valia.

Tem-se falado muito ultimamente sobre as mais-valias potenciais (os ganhos só se concretizam quando há venda) serem um meio de evasão fiscal, por isso, proponho vender 10% das minhas ações na Tesla. Apoiam isto?”, questionou Musk, no Twitter.

Em causa estava sobre os bilionários que o partido democrata pretende criar para financiar o “plano histórico” de Biden que visa reforçar os apoios sociais e garantir um maior investimento em infraestruturas, cuidados de saúde e em unidades de assistência às crianças.

A medida iria criar impostos aplicados a ganhos de capital de longo prazo sobre ativos negociáveis, quer estes tenham sido vendidos ou não. Se avançar, a lei poderia fazer com que Musk e outros cerca de 700 milionários pagassem uma “enorme” quantia em impostos, tendo por base a valorização do seu património mobiliário (ações ou outros títulos).

Também antes da sondagem no Twitter, Kimbal Musk, irmão do homem mais rico do mundo, aproveitou a valorização das ações para se desfazer de 15% das ações que tem na Tesla. Encaixou, com esta operação, cerca de 109 milhões de dólares (94 milhões de euros).