“O futebol só tem cor se tiver competição.

O futebol só tem cor se tiver verdade desportiva.

O futebol só tem cor quando é um exemplo de saúde pública.

Hoje, o futebol perdeu a cor.”

A entrada do Belenenses SAD com apenas nove elementos de campo tem vindo a merecer várias reações, uma das mais fortes a chegar exatamente de alguns jogadores dos azuis como Afonso Sousa, Carraça (que está emprestado pelo FC Porto), Abel Camará e o capitão Tomás Ribeiro com um texto e uma imagem que tem vindo a ser partilhada nas redes sociais com uma imagem de luto pelo que aconteceu.

O caso insólito, que acontece mais de nove anos depois do que ocorreu com a União de Leiria (na época devido a dificuldades financeiras que levaram a várias rescisões de jogadores), tem merecido várias reações que chegam de todos os lados incluindo Inglaterra, onde Bernardo Silva, jogador do Manchester City e benfiquista assumido, comentou a situação também através de duas questões na sua conta oficial do Twitter: “O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado?”.

Na imprensa internacional, uma palavra domina todos os textos: vergonha. “O jogo da vergonha: Benfica joga contra nove e dois são guarda-redes”, escreve a Marca, entre outros títulos que colocam em aberto a possibilidade de haver um recorde de golos num jogo pela desvantagem numérica.

