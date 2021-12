Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao contrário da modelo Vitória Mota na capa, não esperámos sentados. Não parámos. Não ficámos reféns da pandemia. Arquitetos, designers de moda, produtores de vinho, chefs de cozinha, pequenos e grandes empreendedores – cada um com a sua arte continuou a criar e a superar-se. Essa energia está nas páginas da nova revista Observador Lifestyle. O regresso da edição 100% português, onde não há missões impossíveis e até um caule de brócolos foi transformado num tutano.

As novidades arrancam na rubrica “Vimos e Gostámos” e espalham-se ao longo das fiéis 148 páginas, com alojamentos que nasceram de ruínas ou da reabilitação de casas degradadas, uma entrevista a Rosa Pomar na sua nova Retrosaria, sugestões de Natal feitas em Portugal, “ideias luminosas” como uma horta vertical rotativa, novos rótulos e novas caras no mundo do vinho, pratos criativos com vegetais e até bombons criados com a minúcia de um arquiteto.

Entre os conteúdos desta edição contam-se ainda novas marcas que querem trazer de volta o chapéu português, uma produção de moda nacional fotografada na Lx Lapa e a casa de Felipa Almeida, curadora de antiguidades e artesanato português.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, esta edição custa 5,90€, no formato papel, existindo também uma versão digital disponível por 3,90€. Está à venda nas bancas e também online, com uma prenda no sapatinho: portes grátis em Portugal até ao Natal.