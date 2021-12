Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, antigo coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19, deverá ser o próximo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), noticia esta terça-feira a TSF, que avança também que a tomada de posse deverá ocorrer na quinta-feira ao final da tarde.

O pedido de exoneração do cargo do atual CEMA, Mendes Calado, ainda não chegou às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que está marcada uma reunião do Conselho do Almirantado para esta quarta-feira, que vai ter de se pronunciar sobre a nomeação.

Neste processo, terá ainda de ser ouvido o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, o almirante Antó​nio Silva Ribeiro. Só após estes passos é que o Governo deverá propor ao Presidente da República a exoneração do CEMA, nomeando — para esse lugar — o ainda vice-almirante.

Após todas estas formalidades, Gouveia e Melo deverá tomar posse quinta-feira.

Recorde-se que, no final de setembro, o Governo propôs que Gouveia e Melo fosse o próximo CEMA, mas Marcelo Rebelo de Sousa travou o processo, defendendo que António Mendes Calado mostrou “lealdade institucional” no exercício do cargo e realçou que nesta matéria “a palavra final é do Presidente da República”.

O chefe de Estado indicava que a saída do almirante António Mendes Calado antes do fim do mandato era acertada, mas não ia acontecer em outubro.