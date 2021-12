Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Praça Al Wasl do Dubai, o coração da Expo 2020, recebe na tarde desta segunda-feira mais uma gala dos Globe Soccer Awards, cerimónia que voltava a ter vários portugueses entre os nomeados: Ronaldo concorria pelos prémios de Melhor Jogador do Ano e Jogador Preferido dos Fãs; Rúben Dias era candidato a Melhor Defesa do Ano; Jorge Mendes voltava a estar na corrida de Melhor Agente do Ano; e Luís Campos estava na lista a Melhor Diretor Desportivo do Ano. Nenhum ganhou mas havia ainda uma surpresa, com o avançado a ser distinguido como o Melhor Marcador de Sempre após ultrapassar a barreira dos 800 golos e de se ter tornado o melhor goleador de seleções. De recordar que Portugal teve sempre pelo menos um premiados desde 2010, com Ronaldo e Mendes a serem eleitos Melhor Jogador e Agente do Século em 2020.

“É o maior objetivo de sempre de qualquer jogador de futebol. 800 golos, só mesmo ele poderia fazer isso, sendo o melhor jogador de sempre. Obrigado e um Bom Ano para todos”, agradecer o agente do avançado, Jorge Mendes, após receber o galardão. “Olá a todos. Não posso estar aí mas agradeço a todos este troféu que me honra muito e me deixa muito contente. Espero estar aí para o ano”, disse o número 7 numa mensagem gravada, poucas horas antes do jogo do Manchester United em Newcastle para Premier League.

A cerimónia começou com uma conversa com dois dos nomeados para os principais galardões, Lewandowski e Mbappé. “69 golos num só ano aos 33 anos? É difícil explicar o porquê. A questão da idade não existe, sei que posso jogar mais alguns anos porque me preparei também em termos físicos e mentais. Sabemos a intensidade que todas as temporadas pede e trabalhamos para isso. Jogar até aos 40 anos? Bem, ainda faltam sete… A questão mental tem influência, perceber como estou. Se algum dia acordar e pensar ‘Estou cansado, não me apetece ir para o treino hoje’, aí terei de pensar…”, referiu o polaco. “O que quero? Ganhar mais e mais uma vez. Há muitos jogadores de top no futebol, se dormes um bocado vão ocupar o teu lugar. Não olho para o que fiz no passado, nunca olho para trás e só penso no futuro e no que posso conseguir nas minhas equipas. Messi? É um jogador fantástico mas é alguém humilde, que quer ajudar a equipa para ganhar. Sabemos tudo sobre ele mas ainda assim consegue sempre surpreender-nos…”, comentou o francês.

Ao mesmo tempo, os dois avançados mostraram-se contra a realização do Campeonato do Mundo de dois em dois anos, como é ideia da FIFA: para o polaco, essa mudança no calendário faria com que os jogadores não tivessem o descanso necessário para depois se manterem ao mais alto nível tantos anos; para o francês, mais novo e com uma visão diferente, o facto de ser uma competição jogada de quatro em quatro anos faz com que se mantenha especial, algo que corria o risco de se “banalizar”. E com essa “curiosidade” a acabar: Lewandowski foi questionado em relação ao futuro e se estava feliz no Bayern, Mbappé… nem por isso.

Melhor Jogador do Ano

Karim Benzema (Real Madrid/França)

Robert Lewandowski (Bayern/Polónia)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lionel Messi (Barcelona e PSG/Argentina)

Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United/Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Melhor Jogadora do Ano

Lucy Bronze (Manchester City/Inglaterra)

Jennifer Hermoso (Barcelona/Espanha)

Sam Kerr (Chelsea/Austrália)

Lieke Martens (Barcelona/Países Baixos)

Alex Morgan (Orlando Pride/EUA)

Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

Melhor Clube Masculino do Ano

Al Ahly (Egito)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Atl. Madrid (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Flamengo (Brasil)

Manchester City (Inglaterra)

Melhor Clube Feminino do Ano

Barcelona (Espanha)

Bayern (Alemanha)

Chelsea (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

PSG (França)

Melhor Defesa do Ano

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra)

César Azpilicueta (Chelsea/Espanha)

Leonardo Bonucci (Juventus/Itália)

Giorgio Chiellini (Juventus/Itália)

Rúben Dias (Manchester City/Inglaterra)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Alemanha)

Melhor Guarda-redes do Ano

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan e PSG/Itália)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Édouard Mendy (Chelsea/Senegal)

Manuel Neuer (Bayern/Alemanha)

Melhor Treinador do Ano

Didier Deschamps (França/França)

Hansi Flick (Bayern e Alemanha/Alemanha)

Pep Guardiola (Manchester City/Espanha)

Roberto Mancini (Itália/Itália)

Lionel Scaloni (Argentina/Argentina)

Thomas Tuchel (Chelsea/Alemanha)

Melhor Seleção do Ano

Argentina

Brasil

França

Itália

Marrocos

Melhor Agente do Ano

Jonathan Barnett (Inglaterra)

Jorge Mendes (Portugal)

Federico Pastorello (Itália)

Mino Raiola (Países Baixos/Itália)

Pini Zahavi (Israel)

Melhor Diretor Desportivo do Ano

Piero Ausilio (Inter/Itália)

Txiki Begiristain (Manchester City/Espanha)

Luís Campos (Lille/Portugal)

Roberto Olabe (Real Sociedad/Espanha)

Marc Overmars (Ajax/Países Baixos)

Jogador Preferido dos Fãs

Karim Benzema (Real Madrid/França)

Robert Lewandowski (Bayern/Polónia)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lionel Messi (Barcelona e PSG/Argentina)

Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United/Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Melhor Jogador eSports do Ano

Msdossary7 (Team Falcons/Arábia Saudita)

Nicolas99fc (Guild Esports/Argentina)

NRaseck (Guild Esports/Alemanha)

RocKy (Team Vitality/França)

Tekkz (Fnatic/Inglaterra)

Melhor Academia em África

Zed FC (Egito)

Prémio Inovação

Serie A (Itália)

Melhor Marcador de todos os tempos

Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United/Portugal)

Prémio Jogador Carreira

Ronaldinho (Brasil)

Prémio Diego Maradona (melhor marcador do ano)

Robert Lewandowski (Bayern/Polónia)

A lista de prémios nacionais desde 2010 nos Globe Soccer Awards é a seguinte: