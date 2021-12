Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma orangotango de Sumatra, grávida de gémeos, deu à luz na véspera de Natal um bebé saudável, mas o outro bebé acabou por morrer no útero, anunciou esta segunda-feira o Jardim Zoológico de Audubon, em Nova Orleães. Espécie está em risco de extinção, devido principalmente à destruição das florestas.

A mãe, Menari e com 12 anos, teve o primeiro bebé sem qualquer problema. Depois, a situação complicou-se e teve de ser anestesiada e, através do ultrassom, os obstetras perceberam que o segundo bebé estava mal posicionado e morto no útero. A equipa médica conseguiu retirá-lo sem ser necessária uma cesariana.

Este é um momento agridoce para a nossa equipa, mas dadas as complicações muito sérias com o segundo bebé, estamos extremamente felizes que Menari e o bebé que sobreviveu estejam juntos e bem”, realçou o veterinário de Audubon, Bob MacLean, no mesmo comunicado.

Os veterinários não sabem ainda o que causou a morte do bebé. “A equipa médica indicou que a placenta parecia anormal. Estamos a enviar tecidos para histopatologia para recolher mais informações, mas esses resultados levarão muitas semanas ”, vincou McLean.

Quando a gravidez de Menari foi anunciada em outubro, o zoo mencionou que havia cerca de 1% de hipóteses de serem gémeos, o que tem desde logo um grande risco associado. Além disso, a orangotango é mãe pela primeira vez e o zoo está “feliz” ao ver os instintos maternais de Menari, que “imediatamente aceitou o bebé de volta na manhã de Natal”.

A mãe e o bebé estão agora mais salvaguardados, “longe dos holofotes”, dando-lhes tempo para criar laços e estando a ser acompanhados de perto por veterinários, referiu também o jardim zoológico.