A livraria Lello lançou esta quinta-feira, na Expo Dubai, Os Lusíadas, de Luís de Camões, e a Mensagem, de Fernando Pessoa, em árabe, garantindo que está disponível para publicar mais obras nesta língua, apostando na internacionalização da literatura nacional.

“Esta ideia já começou em 2019, quando fomos convidados para participar no Pavilhão de Portugal, como mostra do nosso país. Nessa altura, foi claro, para nós, que seria através dos livros. É a nossa missão. Se era através dos livros, tinha que ser com a tradução de uma obra para árabe“, afirmou a administradora da livraria Lello, Aurora Pedro Pinto, em declarações à Lusa, no Pavilhão de Portugal na Expo Dubai.

Para a responsável da livraria, situada no centro histórico da cidade do Porto, a escolha das obras “é pertinente”, tendo em conta que são uma “mostra muito boa” da literatura portuguesa para os mais de 274 milhões de falantes da língua árabe.

Aurora Pedro Pinto assegurou ainda que, após este primeiro passo, a Lello, que celebra 116 anos, está disposta a avançar com a tradução de mais títulos portugueses, caso haja mercado. “A nossa caminhada vai ser sempre a internacionalização para aumentar, cada vez mais, o número de leitores”, sublinhou.

Já no que se refere ao impacto da pandemia de Covid-19, a administradora da livraria vincou que, neste momento, chegam a verificar-se filas de espera de duas horas para visitar a Lello, mas ressalvou que a livraria está a ultrapassar o impacto “com calma”.

Ainda neste âmbito, Aurora Pedro Pinto defendeu que as pessoas já encaram a pandemia de forma diferente, adaptando-se à nova realidade. “O que fizemos, ao longo deste período, foi manter-nos como uma casa de livros viva. Logo em março [de 2020], fizemos um drive through para oferecer livros à cidade. Fizemos também um concurso e estamos a desenvolver uma série de atividades para aumentar a nossa coleção, crescer em livros e autores”, acrescentou.

Para os próximos anos, os objetivos da Lello passam assim por continuar a divulgar a literatura portuguesa, “transformar visitantes em leitores” e apresentar a livraria e o país ao mundo.

A seguir à apresentação da edição dos livros Os Lusíadas e Mensagem em árabe, que foi transmitida, em simultâneo, na livraria, seguiu-se, na sala protocolar do Pavilhão de Portugal, a obliteração de um postal dos CTT, alusivo à participação portuguesa no evento, que decorre até ao final de março.

No período da manhã, decorreu na Al Wasl Plaza, também no recinto da Expo Dubai, o ‘Portugal Business Briefing’, onde foram apresentados alguns exemplos de inovação em Portugal, com intervenções de responsáveis da INESDC TEC e da Siemens Portugal.

A terminar esta sessão, o comissário-geral de Portugal para Expo Dubai e presidente da AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Luís Castro Henriques, fez uma apresentação intitulada de “Why Portugal?”, na qual destacou alguns indicadores económicos do país e apresentou motivos para visitar e investir em Portugal.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, conta com a participação de 192 países.