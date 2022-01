Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o fim oficial da Xbox One. Como revelou Cindy Walker, diretora sénior de marketing de produto da Xbox, numa declaração ao The Verge, a Microsoft deixou de produzir esta consola de videojogos no final de 2020 para se focar apenas nos novos modelos: a Xbox Series X e Series S.

Em julho de 2020 a Microsoft tinha deixado de produzir Xbox One X, o modelo base da consola que permite a leitura de jogos em formato físico e que substituiu a Xbox One original, lançada em 2013 e descontinuada em 2017.

A notícia da Microsoft em relação à Xbox One surge após a Bloomberg ter revelado que a Sony, uma das principais concorrentes da empresa no mercado de videojogos juntamente com Nintendo, vai continuar a produzir consolas PlayStation 4 até ao final de 2022. A Sony tomou esta decisão mesmo estando a ter dificuldades em responder à procura que tem tido pelo seu mais recente aparelho, a PlayStation 5, que concorre com as Xbox Series X e Series S.

Segundo o The Verge, os principais retalhistas poderão continuar a corresponder à procura da Xbox One graças ao stock que ainda está disponível.

Desde que a Xbox One foi lançada em 2013, que substituiu as consolas Xbox 360, a Microsoft teve dificuldade em competir em competir contra a PS4. Como contava a Forbes em maio de 2020, a Sony vendeu mais do dobro de consolas do que a Microsoft.