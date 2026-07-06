A Microsoft vai despedir 4.800 pessoas a nível global, reduzindo em 2,1% a força de trabalho. Os cortes vão afetar maioritariamente os trabalhadores da divisão de jogos Xbox e da área comercial da companhia.

A Business Insider já tinha avançado que a Microsoft ia voltar aos despedimentos. Esta segunda-feira, a empresa oficializou os cortes, através de uma publicação da vice-presidente responsável pela área de recursos humanos.

Amy Coleman justificou os despedimentos com a necessidade de a tecnológica “focar as suas pessoas, investimentos e energia nas prioridades que irão manter a Microsoft posicionada para responder aos clientes numa indústria em rápida mudança”.

“Decisões como estas nunca são fáceis”, declarou Amy Coleman. A responsável destacou que, ao longo do ano passado, a Microsoft já fez mudanças nas funções de “mais de quatro mil trabalhadores”, uma transição que irá continuar a fazer.

Amy Coleman esclareceu que os postos de trabalho “que estão a ser eliminados não estão a ser substituídos por inteligência artificial”. Mas reconheceu que “algumas das tarefas que realizamos diariamente podem agora ser automatizadas, o que significa que todos precisamos de continuar a aprender, a adquirir novas competências e a adaptar-nos à medida que o trabalho evolui”.

O Observador contactou a Microsoft para perceber quantas pessoas poderão ser afetadas em Portugal. Fonte oficial afirma que, até ao momento, não há informação específica sobre Portugal.

Xbox vai perder 3.200 trabalhadores

A Microsoft emitiu uma nota dedicada apenas às mudanças na divisão de jogos. Assinada por Asha Sharma, a CEO da Xbox, a publicação destacou que “é o início da reestruturação mais significativa da história da Xbox”.

“Após ponderação cuidadosa, tomei a decisão difícil de reduzir a nossa equipa em aproximadamente 3.200 pessoas ao longo do ano fiscal de 2027”, é possível ler. O ano fiscal de 2027 da Microsoft decorre de 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027.

A Microsoft começou com 1.600 despedimentos na Xbox já esta segunda-feira, com Sharma a admitir que “o negócio não está saudável hoje em dia”. Por exemplo, foi dito que a Xbox está a perder, “num ano típico”, 64 cêntimos por cada dólar que é investido.

A reorganização incluirá mudanças na gestão de estúdios de jogos: quatro estúdios vão deixar a alçada da Xbox e passar para nova gestão. A Compulsion Games e a Double Fine Productions voltarão a ser estúdios independentes, “com a sua propriedade intelectual e catálogo” independentes. A Ninja Theory e a Undead Labs, que se juntaram à Microsoft em 2018, “entraram em acordos para ter novos donos”.

Também os estúdios Arkane, sediados em França, vão explorar “opções estratégicas”.