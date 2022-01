O piano de Joana Gama e a eletrónica de Luís Fernandes: muito mais do que uma banda sonora

Pianista de várias formas, faces e interesses, foi em 2013 que Joana Gama começou a tocar com Luís Fernandes. O primeiro concerto chegou em janeiro de 2014, no Theatro Circo, Braga. Embora ambos fossem bracarenses e até tivessem amigos em comum, não se conheciam. Foi Pedro Santos, programador musical da Culturgest (então no Teatro Maria Matos, em Lisboa), que os juntou num evento dedicado ao centenário do compositor John Cage intitulado 100 Cage, em 2012. Cada um participou individualmente, e no fim conversaram. “Falámos en passant deste formato com piano e eletrónica de que ambos gostávamos”, recorda Joana, que até aí ainda só tinha trabalhado com o piano numa vertente de música clássica.

Inspirados pela dupla Sakamoto e Alva Noto, ambos perceberam nessa conversa que tinham vontade de explorar o formato piano e eletrónica. E tem sido uma escadinha desde então. Marcaram um ensaio. Como correu bem, continuaram e ensaiar. Foram tocando e gravando. Daí escorreu a ideia de que deveriam marcar um concerto, o que os levou à realização de que já tinham material suficiente para gravar um disco.

Esse seria Quest, lançado em 2014 pela editora Shhpuma. Em 2016 saiu Harmonies (Shhpuma), no qual trabalharam a herança de Satie em colaboração com Ricardo Jacinto. At The Still Point Of The Turning World (Room40) onde, com José Alberto Gomes, estenderam o seu trabalho a uma orquestra, chegou em 2018. E em 2020 editaram Textures & Lines, em co-criação com o Drumming GP, na então recém-criada Holuzam.

Como ambos temos trabalhos e projectos fora do duo, acabamos por não ter qualquer pressão de produção ou estratégia. As coisas vão acontecendo um bocadinho por acaso, mas também fruto do nosso trabalho”, diz Luís Fernandes.

[“Night Drive”, do álbum “Quest”:]

Na última década, o músico vem desenvolvendo projetos a solo na música eletrónica. “Interessa-me a eletrónica ao vivo, em tempo real, sem grande sustentação de bases gravadas”. Luís está ainda ligado à programação de projetos artísticos e cultural — como o espaço GNRation ou o festival Semi-Breve, ambos em Braga — por isso tem de ser criterioso no que faz enquanto músico. O tempo não estica.

Já Joana Gama, apesar de inicialmente ter decidido dedicar-se à música seguindo a herança associada a uma ideia de música clássica e repertório canónico, foi-se desviando desse caminho. “Quando terminei o curso em 2005, ainda tinha a ideia de que o que me iria satisfazer seria fazer recitais ligados à música clássica. Mas aos poucos foram acontecendo coisas que me fizeram mudar de ideias. Uma série de acontecimentos em cadeia. Quando há uma abertura ao inesperado, às vezes esse inesperado acontece”, conta, referindo-se, por exemplo, a Dança Ricercata, a primeira peça que fez com a coreógrafa Tânia Carvalho, que coreografou os seus movimentos enquanto tocava uma peça de György Ligeti. “Isso foi um ponto de viragem”, remata.

Se até 2013 não fazia qualquer trabalho de improvisação, apenas música com partituras, aos poucos estes acontecimentos foram sendo marcantes no caminho que seguiu. Daí que nos últimos anos tenha trabalhado com gente recomendável como João Godinho, Rafael Toral, Victor Hugo Pontes, João Fiadeiro, Mala Voadora, João Botelho ou Manuel Mozos — além de nunca ter deixado de apresentar recitais, sobretudo de Erik Satie.

E desde 2010 que se dedica a divulgar a obra do compositor francês: em 2016, assinalou o 150º aniversário com a digressão SATIE.150 e o lançamento do livro Embryons desséchés (Pianola). Foi nesse contexto que tocou a peça Vexations, de Satie, em três performances que duraram 7, 14 e 15 horas.

Em outubro de 2020 ajudou a organizar o Festival Hans Otte, que foi a primeira ação de divulgação da obra do compositor alemão em Portugal. Na mesma altura, estreou ainda o espectáculo infantil As árvores não têm pernas para andar. É esta mescla de valências e interesses livres, sem se preocupar com categorias ou em cumprir expectativas de terceiros, que define o seu trabalho ao longo dos anos. “Procuro verdadeiramente fazer aquilo de que eu gosto e que eu sinto que faz sentido”.