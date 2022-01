Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

LeBron James tornou-se na madrugada desta quinta-feira (em Portugal) o primeiro jogador da história da NBA a conseguir 30.000 pontos, 10.000 ressaltos e 9.000 assistências durante a carreira. Mais: está a apenas 92 assistências, o que acontecerá, a menos que algo de extraordinário surja, ainda este ano, de virar também este número para as 10.000. A confirmar-se nasceria então mais um clube (30, 10 e 10) criado e gerido pelo experiente jogador de 37 anos, atualmente na 19.ª época na maior liga de basquetebol do mundo.

No entanto, estes números apenas contaram para o legado de James e o eterno debate em torno de quem é o melhor basquetebolista de sempre (ele, Jordan, Kobe, Russel, Kareem, Chamberlain…), porque os Los Angeles Lakers acabariam por perder o jogo frente aos Indiana Pacers por 111-104. LeBron tornou-se ainda o 42.º segundo jogador da história da NBA a chegar aos 10.000 ressaltos, mas a equipa não conseguiu concretizar o seu duplo duplo (30 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências) em vitória.

36,319 PTS

10,002 REB

9,908 AST LeBron James is first player in NBA history with 30K PTS, 10K REB and 9K AST ???? pic.twitter.com/znmO1Vx4nL — NBA (@NBA) January 20, 2022

E se James, com o decorrer dos anos, continua a somar este tipo de números e estatísticas, o mesmo andar do calendário faz a cada mês com que a sua janela de tempo para ganhar um outro título vá fechando. Com Anthony Davis novamente lesionado e Russell Westbrook a continuar com exibições criticáveis e intermitentes, os Lakers têm nesta altura da época 22 vitórias e 23 derrotas, muito àquem do que seria esperado de uma equipa, liderada por um homem de 37 anos que só não é candidato a MVP precisamente pelo record da equipa. É que o natural de Akron, Ohio, está por esta altura da época regular com médias de 28.8 pontos, 7.6 ressaltos e 6.4 assistências.

???? LEBRON JAMES ???? A SENSATIONAL reverse finish off the lob!@Lakers lead at the break on NBA League Pass: https://t.co/L8Rrlv9ZoR pic.twitter.com/5tuYwoRuMH — NBA (@NBA) January 20, 2022

Com a época desapontante a nível coletivo, LeBron James já havia utilizado as redes sociais no início da semana para pedir desculpa aos adeptos da equipa. “Peço desculpa e prometo que vamos ser melhores”, escreveu nas redes sociais.

#LakerNation I apologize and I promise we’ll be better! ???????????? — LeBron James (@KingJames) January 17, 2022

Com o resultado frente aos Pacers, a equipa de Los Angeles venceu agora apenas um dos últimos cinco jogos, com o adversário a conseguir algo que não alcançava desde novembro: uma vitória fora. Além disso, a equipa de Indiana tinha perdido dez dos 11 últimos encontros na NBA. Todo este contexto tem colocado em causa o posto de Frank Vogel, treinador dos Lakers, com a imprensa norte-americana a dizer na sua maioria que por agora fica, mas com uma espécie de avaliação jogo a jogo.