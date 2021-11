Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um jogo dos Lakers é sempre uma grande ocasião. Um jogo dos Lakers que tenha LeBron James é uma ocasião maior. Um jogo dos Lakers em que LeBron James apareça depois de agredir um adversário na partida anterior é uma ocasião gigante. E um jogo dos Lakers em que LeBron James provoque a expulsão de dois adeptos é uma ocasião ainda mais gigante. Esta sexta-feira, os astros alinharam-se e essas quatro variantes tornaram-se uma realidade em simultâneo.

Os factos: em Indianapolis, os Lakers venceram os Indiana Pacers por 124-116 após prolongamento e LeBron James registou 39 pontos, tendo sido de longe o melhor marcador do jogo. Os pormaiores adicionais: dois adeptos dos Pacers foram expulsos depois de James, já durante o prolongamento, ter feito diversas queixas ao árbitro. Claramente incomodado, o jogador norte-americano exigiu a expulsão do casal, algo que acabou por acontecer depois de tanto os árbitros como os seguranças os terem conduzido à saída do Bankers Life Fieldhouse. Enquanto saía, uma dos dois adeptos ainda deixou alguns gestos irónicos, insinuando que o elemento dos Lakers estava a ser “um bebé”.

LeBron is not happy with these Pacers fans pic.twitter.com/ymuiIquZi9 — NBA Central (@TheNBACentral) November 25, 2021

“Gestos e linguagem obscena não podem ser tolerados. Há uma diferença entre apoiares a tua equipa e não quereres que o adversário vença e coisas que eu nunca diria a um adepto e que eles não me deviam dizer a mim”, disse LeBron James já depois do final do jogo, sem especificar o que teria ouvido do casal de adeptos. Nas redes sociais, contudo, alguns adeptos que também estavam presentes na bancada garantiram que os insultos foram essencialmente dirigidos ao filho do jogador, Bronny, que também joga basquetebol na escola secundária. “Oxalá o teu filho morra num acidente de carro amanhã”, terá dito a mulher, enquanto que homem imitou os sons de uma galinha diversas vezes.

De recordar que esta não é a primeira vez que LeBron James tem problemas com adeptos que estão a assistir aos jogos. No passado mês de fevereiro, o jogador dos Lakers envolveu-se numa discussão com um adepto durante uma partida contra os Atlanta Hawks e duas mulheres acabaram por ser expulsas depois de o insultar. Na altura, contudo, James defendeu que as adeptas deveriam ter assistido ao resto do jogo. “Estou contente por os adeptos estarem de volta. Preciso dessa interação. Sinto que elas não mereciam ser expulsas. Houve uma discussão entre dois homens adultos, ele disse a parte dele, eu disse a minha parte. E depois outra pessoa intrometeu-se e disse a parte dela. Mas acho que não deviam ter sido expulsas. Se calhar beberam um pouco. Está tudo bem. Tomou tudo proporções algo desmedidas. Os adeptos estão nas bancadas e isso é logo melhor”, explicou.