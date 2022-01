Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu o cantor e ator norte-americano Meat Loaf, autor do álbum Bat Out of Hell — um dos álbuns mais vendidos de sempre nos Estados Unidos — e de canções como “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)” e “Paradise by the Dashboard Light”. Tinha 74 anos. A notícia foi confirmada pelo agente do artista numa publicação nas redes sociais.

Meat Loaf era o nome artístico de Marvin Lee Aday. Morreu na última quinta-feira na companhia da mulher Deborah Gillespie. “Sabemos o quanto ele significou para muitos de vós e realmente apreciamos todo o amor e apoio enquanto passamos por este momento de luto por perder um artista tão inspirador e um homem lindo”, disse a família: “Do coração dele para as vossas almas… nunca parem de rockar“.

“I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)” valeu a Meat Loaf um prémio Grammy para melhor desempenho vocal a solo na área do rock. O artista conquistou ainda um Brit Award em 1994 para álbum e canção mais vendidos, o que fortaleceu a carreira de Meat Loaf no Reino Unido e pela Europa. É um dos artistas musicais que mais vendeu na História, com 80 milhões de álbuns vendidos.

Além da carreira musical, Meat Loaf também participou em filmes icónicos como Fight Club, em que deu vida a Robert “Bob” Paulsen; fez a personagem Eddie no filme The Rocky Horror Picture Show; apareceu num episódio da série House M.D.; e até surgiu num filme dedicado às Spice Girls, “Spice World”, como motorist de autocarro da banda.