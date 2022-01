O som que tirou o sono a Apichatpong Weerasethakul

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num dos primeiros papéis de Tilda Swinton, no filme “Friendship’s Death” (1987), de Peter Wollen, a atriz interpreta um androide que vem de outro planeta numa missão de paz. O plano era aterrar no MIT e convencer uma série de especialistas da sua existência e de como isso poderia ser bom para a Terra. Mas, por erro, cai na Palestina, nos anos 1970, num clima de guerra, onde conhece um jornalista inglês (Bill Paterson) com quem inicia uma série de conversas profundas e existenciais. De certa forma, Friendship – a personagem de Swinton – está bem presente naquela que agora interpreta em “Memória”, o mais recente filme de Apichatpong Weerasethakul, filme que venceu o Prémio do Júri na edição 2021 do Festival de Cannes.

Tal como no filme de Wollen, Swinton aparece em “Memória” à procura de algo e é também uma estranha numa terra que não é a dela. É Jessica, uma inglesa que vive em Medellin, na Colômbia, e que está de passagem por Bogotá para visitar a irmã doente. Há uma curiosidade inerente a Jessica, misturada com um desconforto em perceber o que a rodeia. É uma personagem firme, com uma fragilidade à flor da pele que é trabalhada a partir de um som. Um som que domina o filme.

Eis o ponto de partida para “Memória”: um som. Este é o primeiro filme do realizador tailandês fora do seu país, depois de “Cemitério do Esplendor” (2015) ter sido censurado por lá, o que levou à decisão de Weerasethakul de ir à procura de outros mundos. A Colômbia é, para o cineasta, tal como para a personagem do filme, um local estranho. E, tal como ela, toma-o como seu. A presença de um som durante o sono, em 2016, levou Weerasethakul a criar uma obra à procura desse mesmo som. Curiosidade: o próprio já revelou em entrevistas que deixou de ouvir esse som durante a rodagem de “Memória”.

Este som é uma síndroma estudado. Tem o assustador nome em inglês de “Exploding Head Syndrome”. No filme, é representado por uma batida metálica, forte, estranhamente seca, que se faz ouvir logo no arranque do filme. Tilda Swinton não sabe de onde vem, nem o que é, nem o que o está a causar, e resolve ir à sua procura. Tal como foi à procura do realizador.

O desejo de trabalhar com ele é antigo. Bem expresso na belíssima carta que escreveu ao filho em 2006, onde menciona o que sentiu quando viu “Febre Tropical”, o filme de 2004 que, na altura, constou em muitas listas de melhores do ano e apresentou Weerasethakul, e a sua forma de misturar passado, presente e futuro, memória com a ficção e o real com o imaterial, a um mundo que não aprenderia a dizer o seu nome, mas aprenderia a ver os seus filmes. No passado já tinham tentado colaborador, mas para o realizador só agora, fora do seu país, fazia real sentido dar um filme a Swinton.

Dá-lhe um filme e ela vai à procura de um som. E é aqui que “Memória” se transforma, onde os desejos puros de uma narrativa terminam e a experiência começa. Tal como noutros filmes do realizador, há uma recusa em explicar. O espectador tem de aceitar o que acontece e, a ele, é-lhe também exigido atenção e paciência. Nesta comunhão existe a calma – a paz – para se viver a experiência de um filme de Weerasethakul. O som não é mais do que um instrumento para levar Tilda – e o espectador – a locais inesperados. Seja ele um estúdio de gravação e a procura da replicação desse som, a tentativa de explicar – e encontrar uma cura – junto de um médico ou o encontro com um pescador e a sua perceção de memória.