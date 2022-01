Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, morreu em setembro de 2017, com 91 anos. De entre o estilo de vida exuberante que praticava, um lado mais sombrio da sua história tem sido levantado já por várias vezes, destacando-se o modo como tratava e controlava as residentes da mansão da Playboy.

A crítica mais recente ao magnata da revista erótica surgiu esta terça-feira, e partiu da sua última mulher, Crystal Hefner. O matrimónio entre Crystal Harris — nome de solteira — e Hugh Hefner deu-se no final de 2012, conta a ABC. Embora o casal, com uma diferença de idades de 60 anos, tivesse planeado casar uma primeira vez em 2011, o casamento foi cancelado a poucos dias de se realizar. Após reatar relações, o casal acabou por contrair matrimónio a 31 de dezembro de 2012.

Uma nova série documental da A&E, como explica a BBC, acusa Hugh Hefner de coagir as mulheres que residiam consigo através de fotos que este lhes tirava quando estavam sob o efeito de álcool ou drogas, além de drogar as mulheres para ter sexo com elas.

A Playboy já reagiu à série documental, afirmando, num comunicado público: “Confiamos e e validamos as mulheres e as suas histórias, e apoiamos fortemente as pessoas que deram o passo em frente de partilhar as suas experiências“.

Enquanto marca que tem o sexo de um modo positivo na sua base, acreditamos que a segurança e a responsabilidade são vitais, e menos que isso é inaceitável”, explica ainda a marca erótica. “A família Hefner já não está associada com a Playboy, e a Playboy de hoje já não é a Playboy de Hugh Hefner.”

Na série documental, algumas mulheres que residiam na mansão e ex-namoradas de Hefner abordaram o modo como foram tratadas pelo milionário.

“As mulheres eram ludibriadas e levadas a acreditar que eram parte da família dele”, explicou Miki Garcia, ex-diretora da Playboy, que afirmou ter visto várias mulheres a ter overdoses por causa das drogas.

Uma das antigas namoradas de Hugh Hefner, Holly Madison, explicou, segundo o Daily Mail, que “quando se saía com o Hef [Hefner] ele tirava todo o tipo de fotos de mulheres quando estavam completamente embriagadas e ele imprimia oito cópias, para ele e todas as mulheres, e depois circulavam [as fotos]. Era nojento.”

A viúva de Hugh, Crystal Hefner, confirmou no Twitter a existência das fotografias.

I found thousands of those disposable camera photos you are talking about @hollymadison. I immediately ripped them up and destroyed every single one of them for you and the countless other women in them. They're gone. — CrystalHefner.eth (@crystalhefner) January 25, 2022

“Encontrei milhares dessas fotos de câmaras descartáveis de que falas, Holly Madison. Eu rasguei-as imediatamente e destruí cada uma delas por ti e por todas as outras mulheres. Elas [as fotos] desapareceram”, afirmou a viúva do milionário.