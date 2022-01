"Faz-se e destrói-se, faz-se e destrói-se. É necessário preservar e dignificar a arquitetura portuguesa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Roma tinha um. Paris também. Londres idem. Berlim então, nem se fala. Todas as capitais europeias tinham um, exceto Lisboa. Um quê? Um livro que mapeasse o património arquitetónico e que servisse de roteiro para se poder admirar o edificado da cidade com outros olhos. Identificado o problema, a A+A Books lançou-se a procurar a solução e lá surgiu, há nove anos, o Guia de Arquitetura de Lisboa 1948-2013. Do movimento moderno ao contemporâneo.

O livro esgotou rapidamente, o que levou os seus editores de volta à estaca zero: Lisboa já o tinha, o tal guia, mas em lado nenhum se encontrava à venda. Solução? Lançar uma 2.ª edição atualizada e revista — o que aconteceu no fim de 2021 quando a a A+A Books publicou o Guia de Arquitetura de Lisboa 1948-2021. Mas comecemos pelo início.

“Porque é que fizemos isso? Em primeiro lugar, porque somos malucos”, diz, rindo-se, Maria Melo, sócia gerente da Livraria A+A, especializada em arquitetura, há 26 anos a funcionar no rés do chão do prédio da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa. “A editora A+A Books surgiu mais tarde com o mote de divulgar e internacionalizar a arquitetura portuguesa”, conta. O seu contacto com o público, com os arquitetos — trabalhou 10 anos no departamento de cultura da Ordem — e a aprendizagem enquanto livreira fizeram-na ver que havia um “défice tremendo na arquitetura portuguesa, sobretudo por não haver edições bilingues.”

Em 2009 reparou que o turismo estava a começar a mexer em Lisboa. “Fazia-me confusão receber na livraria guias de arquitetura de todas as cidades do mundo, e que Lisboa e Porto não tinham nenhum. Sempre achei isso uma coisa estranhíssima.”

▲ A capa de "Guia de Arquitetura de Lisboa 1948-2021"

Importa agora referir que, na verdade, o primeiro Guia Urbanístico e Arquitetónico de Lisboa, da autoria da Associação dos Arquitetos Portugueses, surgiu em 1987, e que em 1994 se fez um levantamento posterior, no âmbito de Lisboa enquanto Capital Europeia da Cultura. E que um dos autores de Guia de Arquitetura Lisboa 94, a par de Francisco Gentil Berger e Luís Bissau, foi Michel Toussaint.

“Em 1994 ajudei o arquiteto Michel Touissant com esse guia, que foi feito um bocado à pressa, que tinha alguns problemas e que esgotou logo. A partir daí nunca mais houve nada”, conta Maria Melo, que assina com Touissant a coordenação do guia em português e inglês da A+A Books que compreende o período entre 1948 e 2013 e que acaba de ser alargado até 2021. “Quando falei com o Michel, que é um grande professor de história da arquitetura e o meu editor científico, ele ficou muito entusiasmado. Foi assim, três anos antes de o livro sair, que começámos a trabalhar no guia. Foi uma edição muito pensada e estruturada”, acrescenta. “A ideia foi sempre fazer em bilingue e tentar que fosse um guia que mostrasse todo o património arquitetónico de Lisboa. O livro é procuradíssimo lá fora. Tínhamos de o continuar.”

O périplo da primeira edição, que termina em 2013, arranca em 1948 porque foi nesse ano que se realizou o 1.º Congresso Nacional de Arquitectura e que se concluiu o Plano Director da Cidade de Lisboa, de Étienne de Gröer (1882-1974). Maria Daniela Alcântara e Patrícia Bento d’Almeida assinam os textos, além de Michel Toussaint. A segunda edição, revista e aumentada, já alcança o ano de 2021 — considerando o quanto Lisboa mudou desde 2013, da intensa construção que se seguiu aos anos da troika impulsionada pela recuperação económica e do boom do turismo de massas, uma nova edição precisaria sempre de voltar a passar pelo crivo dos editores.

“Olhando para o espaço temporal entre 2013 e 2019, quando começámos a pensar na segunda edição, houve um grande desenvolvimento não só de novas obras como de projetos de recuperação. A cidade desenvolveu-se imenso, por isso achámos que o devíamos actualizar”, explica Maria. Dessa atualização resultaram 50 novas obras que não se encontravam na primeira edição.