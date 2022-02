Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As falhas na rede Vodafone têm provocado, desde as 21h, diversas dificuldades na resposta de emergência médica que é dada após alertas dos cidadãos para a linha 112, devido a problemas em duas linhas essenciais. Ao Observador, uma fonte conhecedora desta linha explica que durante toda a noite se sentiram dificuldades na linha de acionamento — através da qual os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) pedem meios para uma ocorrência depois de ter recebido um alerta via 112 –, assim como na chamada linha verde, através da qual os bombeiros mobilizados para o local transmitem os dados ao CODU e recebem indicação sobre o que fazer.

As dificuldades têm-se sentido nos centros do Porto, mas também de Lisboa, Coimbra e Faro, sabe o Observador.

Sempre que não é possível fazer a comunicação via rádio, os profissionais estão a ser obrigados a ligar para o 112 e fazer o percurso do cidadão comum para passar os dados da ocorrência. “Os bombeiros que no local precisavam de fazer passagem de dados através da linha verde (ligação dos bombeiros e técnicos ao CODU) tinham que o fazer através do 112, pois números não funcionavam”, explica a mesma fonte.

Quanto aos acionamentos, acrescenta, a falha na rede tem levado a muitos constrangimentos: “O CODU teve durante toda a noite problemas no acionamento de ambulâncias devido à falha na rede, havendo operadores do INEM a ter de utilizar telefone pessoal, fora da rede Vodafone, para o fazer”.

Em conferência de imprensa, Mário Vaz, CEO da Vodafone, deixou já a garantia de que a Vodafone está a trabalhar para oferecer soluções alternativas, nomeadamente ao INEM, que permitam minimizar os problemas sentidos.