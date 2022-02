As candidaturas à quinta edição do Prémio Ler+ do Plano Nacional de Leitura, no valor de dez mil euros, abriram esta quinta-feira e o prazo termina em 17 de maio, anunciou a entidade responsável.

O Prémio Ler+, tem um valor de dez mil euros e foi criado pelo Plano Nacional da Leitura 2027 (PNL), com o objetivo de “reconhecer trabalhos realizados em prol da melhoria das competências de leitura e desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita”.

Em comunicado, o Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) refere que espera uma adesão alargada na quinta edição do Prémio e reitera o apelo à participação.

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 17 de maio no portal do PNL2027 e o resultado deverá ser conhecido em outubro, na Conferência Anual.

Na última edição, o Prémio Ler+ foi atribuído à Fábrica de Histórias, pelo trabalho realizado na última década em que envolveu mais de 10 mil “bebés autores, crianças autoras e jovens autores” de 67 livros ilustrados e filmes.