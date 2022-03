É raro encontrar material inédito da princesa Diana, mas (afinal) é possível. Na exposição “Life Through a Royal Lens” (“A Vida Através de uma Lente Real”, em tradução livre), que explora através da fotografia os 200 anos de história da Família Real Britânica, faz parte uma imagem até agora desconhecida de Lady Di.

One of the most photographed women in the world ???? David Bailey

This never-before-seen image of Diana, Princess of Wales from 1988 will be on display in our #RoyalLens exhibition at #KensingtonPalace, open 4 March.

???? David Bailey pic.twitter.com/P6MRoV90Nu

— Historic Royal Palaces (@HRP_palaces) March 2, 2022