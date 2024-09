Sarah Burton é nomeada diretora criativa da casa Givenchy

As tendências de moda são cíclicas e não só. A designer que fez a sua carreira até agora na marca britânica Alexander McQueen vai agora tomar as rédeas da casa de Alta Costura que na década de 1990 apostou no próprio McQueen como diretor criativo. A Givenchy foi comprada pelo grupo gigante de luxo LVMH em 1988 e em 1995 o fundador, Hubert de Givenchy, afastou-se. Bernard Arnault, o homem à frente do LVMH, colocou o jovem inglês brilhante, mas irreverente John Galliano à frente de uma lendária casa de Alta Costura francesa, e quando este passou para a casa Christian Dior foi substituído por Alexander McQueen. Entre 1996 e 2001 McQueen, também ele britânico, emprestou a sua genialidade à casa francesa. A Givenchy foi a faísca de uma época de revolução da Alta Costura.

Outro britânico viria a suceder a estes dois, Julien MacDonald. Mas foi o italiano Riccardo Tisci quem mais anos esteve ao leme da marca, mantendo-a viva e relevante entre 2005 e 2017 com a combinação de irreverência e savoir-faire da Alta Costura que no passado tinha resultado tão bem. Sucedeu-lhe Claire Waight Keller, outra britânica, que até 2020, quando decidiu retirar-se, conduziu as coleções da casa regressando a uma elegância tranquila. O nome seguinte foi o do norte-americano Matthew Williams, mas a marca anunciou que o designer estaria de saída no final de 2023. Quase um ano depois a busca pelo próximo talento terminou e surge agora, Sarah Burton, a oitava designer a tomar a direção criativa da marca. Este é, sem dúvida, uma no de mudança para a Givenchy que já no passado mês de julho ganhou um novo CEO, Alessandro Valenti, vindo da Louis Vuitton, também uma marca do grupo LVMH.

Para os seguidores da realeza esta notícia tem um segundo significado, já que Sarah Burton trabalhou até há um ano na casa britânica Alexander McQueen e foi a responsável pelo vestido de noiva de Kate Middleton. Burton tornou-se desde logo a designer de eleição da nova duquesa de Cambridge que conta com várias peças McQueen no seu guarda-roupa, algujas para ocasiões muito importantes. Agora muda-se para a Givenchy, que em 2018 fez o vestido de noiva de Meghan Markle, com assinatura da designer britânica que na altura lá estava, Claire Waight Keller.

Uma nova fase de semanas de moda acaba de arrancar em Nova Iorque, mas não são as tendências para a próxima primavera-verão que estão a dar que falar, são mesmo as mudanças nos ateliers. Há poucos dias a Tom Ford anunciou Haider Ackermann como novo diretor criativo. O designer francês de origens colombianas disse ter um “tremendo orgulho” no seu novo trabalho e que Tom Ford é alguém que muito admira e por quem tem “o maior respeito”. Ford, o fundador que há mais de um ano decidiu deixar a moda, diz-se um “fã do trabalho de Haider”, segundo se pode ler numa publicação na conta de Instagram da marca. Ackermann, que já este verão tinha sido notícia pela nomeação como o primeiro designer ao leme da Canada Goose, sucede agora a Peter Hawkings na Tom Ford.

Outra movimentação dos últimos dias é a saída de Glenn Martens da Y/Project ao fim de 11 anos na direção criativa da marca. Mas o mercado de verão na moda já vem dando que falar há semanas. No último dia de julho foi a Blumarine que anunciou a contratação de David Koma como diretor criativo. Alguns dias antes foi a marca de calçado Sergio Rossi que apresentou Paul Andrew como novo homem do leme fazendo referência numa publicação de Instagram ao seu preenchido currículo profissional, sem esquecer que fundou a sua própria marca em 2013. Em junho foi a vez de a Lanvin anunciar a entrada do britânico Peter Copping para diretor criativo e já em maio ficou o duplo anúncio da contratação de Veronica Leoni como diretora criativa da Calvin Klein, bem como o regresso da marca aos desfiles de moda.