Kate Middleton celebra 40 anos este domingo, 9 de janeiro. O fim de semana será, certamente, de festa em casa dos Cambridge, mas a duquesa não deixou de marcar a data em público e apresentou três novos retratos seus. As imagens chegaram pelas redes sociais dos duques de Cambridge (@KensingtonRoyal) e estão recheadas de significado, das homenagens a outras mulheres da realeza à parceria com a National Portrait Gallery.

Os retratos foram tirados em novembro, em Kew Gardens, em Londres. O fotógrafo escolhido foi o italiano Paolo Roversi, especialmente conhecido pelo seu trabalho no universo da moda. Segundo o jornal The Guardian, Roversi disse que fotografar a duquesa foi “uma verdadeira honra” e “um momento de pura alegria”. “Fiquei comovido com a sua receção calorosa e amigável e encantado pelos seus olhos brilhantes que refletiam a beleza da alma e o seu sorriso mostrava a generosidade do coração”.

Nas fotografias, a duquesa usa três vestidos diferentes criados por Sarah Burton para casa AlexanderMcQueen, a criadora e a marca que também assinaram o icónico vestido de noiva que Kate usou no seu casamento com o príncipe William a 29 de abril de 2011. Mas ao longo de quase 11 anos no papel de duquesa Cambridge, já usou criações McQueen em inúmeras outras ocasiões.

Dos três retratos, um é a cores e dois são monocromáticos. Estes últimos lembram os retratos que Cecil Beaton fazia da rainha Isabel II, da rainha mãe e da princesa Margarida, e foram, certamente, uma inspiração. No retrato a cores podemos ver a duquesa com vestido vermelho de decote assimétrico e com as mãos nos bolsos, numa pose descontraída com o cabelo solto e a usar uns brincos da rainha Isabel II.

Uma das imagens monocromáticas é um plano aproximado do rosto sorridente de Kate e consegue-se perceber que usa um vestido de decote assimétrico com um efeito de folhos sobre o ombro. A outra imagem mostra a duquesa sentada, de lado, com um vestido de decote barco e uma textura franzida, que enche a fotografia. Em ambos os retratos usa brincos que pertenceram à princesa Diana.

O palácio de Kensington informou ainda que, ao longo de 2022, estes três retratos vão estar expostos em locais com especial significado na vida da duquesa: em Berkshire, onde ela cresceu e a família Middleton ainda vive; em St. Andrews onde os duques se conheceram enquanto estudavam; e em Anglesey, o local onde o casal viveu depois de se casar. As fotografias vão integrar uma iniciativa da National Portrait Gallery (NPG) que se chamará Coming Home, mas sob a qual se saberão novidades mais em breve.

A NPG é uma das instituições que a duquesa de Cambridge tem sob as suas patronagens e é lá que estes retratos eram morar, na coleção permanente, a partir do próximo ano. Entretanto a NPG está fechada, porque está sob obras de renovação, mas já tem reabertura marcada para 2023.

Já este domingo, a duquesa recorreu à conta de Twitter para agradecer as reações ao seu dia de anos: “Obrigada por todas as vossas simpáticas mensagens de feliz aniversário, e ao Paolo e à National Portrait Gallery por estes retratos espaciais” e assinou com a sua inicial “C”.