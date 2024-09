"A Very Royal Scandal". A entrevista do príncipe André regressa em minissérie de três episódios

A entrevista que o príncipe Andrew deu à BBC em 2019 volta a inspirar a ficção, desta vez uma minissérie de três episódios: “A Very Royal Scandal”. A história deste famoso frente a frente entre o filho da Rainha Isabel II e Emily Maitlis no programa Newsnight da BBC, para explicar a sua amizade com o empresário Jeffrey Epstein, é contada do ponto de vista da jornalista e chega no próximo sábado dia 20 à plataforma de streaming HBO Max.

Ruth Wilson interpreta Emily Maitlis e Michael Sheen é o ator que veste a pele do príncipe Andrew. A verdadeira Emily Maitlis, outrora jornalista da BBC, é produtora executiva desta série. “É realmente focada na história da Emily e no poder do jornalismo, por isso ela está muito envolvida”, disse a chefe de televisão da Prime Video, Hannah Blyth, citada no Telegraph. “Trata-se realmente de ver o que se passa no processo do jornalismo e também a experiência dela dos acontecimentos e como ela se sentiu por aquilo se ter tornado a história quando o papel dela lá era pôr o foco nas mulheres.”

“A Very Royal Scandal” chega este mês de setembro, na sequência de outras duas minisséries que também abordaram outros escândalos locais. “A Very English Scandal” (2018) conta a história de Jeremy Thorpe, deputado e líder do Partido Liberal britânico, que foi acusado de conspirar no assassinato de um ex-amante gay na década de 1970. “A Very British Scandal” (2021) explora o polémico divórcio dos duques de Argyll na década de 1960.

A entrevista de novembro de 2019 teve lugar no Palácio de Buckingham e contou com a autorização da Rainha Isabel II, durou cerca de uma hora e aconteceu cerca de três meses depois de o jornal britânico Daily Mail ter publicado fotografias que comprometiam o príncipe André, mostrando-o em 2010, à porta de casa de Epstein quando se despedia de uma jovem. A entrevista viria a ganhar prémios no ano seguinte da Royal Television Society para entrevista e furo do ano, enquanto o Newsnight foi considerado o programa do ano.

O príncipe estava a ser acusado por Virginia Giuffre de agressão sexual de menores, uma vez que ela teria 17 anos quando disse ter estado com ele. Na entrevista, André defende-se das acusações dizendo que numa determinada noite de março em 2001, não podia ter estado com Giuffre porque levou a filha mais velha, a princesa Beatrice, a uma festa de anos no Pizza Express em Surrey. Outro argumento de Giuffre que tenta desmontar é o da transpiração. A alegada vítima dizia que o príncipe transpirava muito quando dançaram num clube noturno, porém André afirma que deixou de transpirar depois de um trauma que sofreu na Guerra das Falkland.