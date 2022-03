Os proprietários de dois edifícios que desabaram com uma semana de diferença em Abidjan, provocando 13 mortos e dezenas de feridos, foram detidos no âmbito de uma investigação às derrocadas, anunciou esta quarta-feira fonte oficial.

Segundo o porta-voz do Governo da Costa do Marfim, Amadou Coulibaly, os dois edifícios não tinham licença de construção.

“Tendo-se verificado mortes, foi aberta automaticamente uma investigação e, para já, os proprietários desses dois edifícios foram detidos”, anunciou o porta-voz do Governo no final do Conselho de Ministros.

Na noite de domingo para segunda-feira, o desmoronamento de um edifício de quatro andares em Angré, norte de Abidjan, provocou seis mortos, entre os quais três menores, e 13 feridos.

O colapso do edifício ocorreu cerca de uma semana após um acidente semelhante na cidade, a capital económica da Costa do Marfim.

O segundo desmoronamento, ocorrido em 27 de fevereiro, foi o de um edifício que estava a ser construído e que colapsou sobre uma zona residencial em Treichville, sul de Abidjan, provocando sete mortos e 20 feridos.

Abidjan, que atravessa um crescimento demográfico e económico, regista há alguns anos aumento significativo na construção civil, muitas vezes feita de forma anárquica e sem autorizações oficiais.

“O fenómeno do desabamento de prédios persiste devido à constante violação das normas de construção e urbanismo“, reconheceu o porta-voz governamental.

Durante o Conselho de Ministros foram adotadas várias medidas para reforçar a vigilância dos edifícios, nomeadamente a criação de uma “brigada de controlo” e sanções administrativas contra os responsáveis.