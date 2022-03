Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk e a cantora Grimes foram pais pela segunda vez. A bebé chama-se Exa Dark Sideræl Musk, ainda que o pais a tratem por Y — o irmão mais velho, nascido em maio de 2020, recebeu o nome X Æ A-12, mas também ele é tratado essencialmente por X.

A bebé nasceu em dezembro, via barriga de aluguer, meses depois de o casal se separar ao fim de três anos de namoro. A existência de Y foi conhecida acidentalmente no decorrer da mais recente entrevista dada pela cantora de 33 anos à Vanity Fair.

Grimes admitiu ser mãe pela segunda vez quando o jornalista a inquiriu, durante a conversa, sobre o que parecia ser o som de um bebé a chorar vindo do andar de cima (X estava, à data, com o pai). Se à primeira Grimes foi evasiva na resposta, mais tarde haveria de confirmar o nascimento do segundo filho com o fundador da SpaceX.

Sobre a sua relação com Elon Musk, a cantora confirma que estão juntos, embora à sua maneira: “Provalvemente referir-me-ia a ele como meu namorado, mas nós somos muito fluídos. Vivemos em casas separadas. Somos os melhores amigos. Vemo-nos imensas vezes. Temos o nosso próprio tipo de relacionamento e não espero que toda a gente o entenda“, explicou à publicação.

Também em entrevista, Grimes esclarece que nunca esteve tão feliz e que ela e Musk só precisam de ser “livres”. Ainda assim, o casal não descarta mais filhos num futuro próximo, uma vez que “sempre” quiseram “pelo menos três ou quarto filhos” em conjunto.