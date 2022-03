O treinador português de futebol Luís Castro vai orientar os brasileiros do Botafogo, anunciou esta quinta-feira o próprio na sua conta na rede social Instagram.

“Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito, a servir o Glorioso“, escreveu o técnico português no Instagram, numa publicação ilustrada com uma foto na qual exibe a camisola do clube do Rio de Janeiro.

Luís Castro, de 60 anos, deixou recentemente o comando técnico do Al Duhail, depois de ter conquistado a Taça do Emir do Qatar, ao bater na final do Al Gharafa, por 5-1.

Esta foi a primeira Taça do currículo de Luís Castro, campeão na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk, em 2019/20, depois de ter vencido a II Liga pelo FC Porto B, em 2015/16.

O antigo técnico de FC Porto, Rio Ave, Vitória de Guimarães ou Desportivo de Chaves, entre outros emblemas, conseguiu o primeiro título desde que chegou ao clube do Qatar, em 11 de agosto de 2021.