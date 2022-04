O despertador toca ainda é noite lá fora, obrigamos o corpo a sair da cama. Com um olho meio aberto, outro ainda fechado, preparamo-nos para mais um dia de trabalho. Chegamos ao escritório – seja ele em casa, ou num local físico, e estamos operacionais durante as horas todas que o nosso contrato de trabalho exige. Pausa da manhã, pausa do almoço, pausa do lanche. Regressamos a casa, aproveitamos as últimas horas de descanso com os nossos afazeres pessoais. E depois cama. Mais um dia. Amanhã, segue-se outro igual.

É esta a realidade de muitas pessoas: casa-trabalho, trabalho-ginásio, ginásio-casa, e depois o que resta? Resta tudo o resto: é preciso dar prioridade ao nosso bem-estar físico, emocional, mental, ao prazer e à diversão porque a vida não é só trabalho, é alegria e entusiasmo de aproveitar um dia por viver.

Poucas coisas existem neste mundo que nos ajudam mais a realinhar os chakras, as prioridades, as ambições (o que lhe queira chamar), do que ter tempo para viver e aproveitar, sem preocupações nem responsabilidades, a vida: sim, estamos a falar de viagens. Com as temperaturas a aumentar e a expectativa do verão mesmo na calha, muitas pessoas não pensam “para onde vou”, pensam “como vou?”. Gastamos o dinheiro da carteira em tantas coisas supérfluas que pouco nos acrescentam (quem nunca?) e por isso a pergunta que se impõe é: por que razão não investimos mais em nós? Sim, é possível fazer a viagem dos seus sonhos, seja em família ou com amigos. É possível não perder a oportunidade de se juntar às suas amigas, na despedida de solteira de uma delas. Como, pergunta o leitor? Já lá vamos. Primeiro queremos fazê-lo sonhar:

Com a família, vá a São Tomé

Conhecido pelas praias idílicas, água quente e clima tropical, este país é um diamante por explorar na linha do Equador. Para esta viagem nenhuma vacina é obrigatória (vê, ainda agora começamos e já está a poupar). Os valores para uma viagem à terra do café e do cacau, à terra onde tudo é leve-leve, dependem muito do seu estilo de viagem – gosta de ir com tudo marcado? Prefere ir à aventura? -, mas vamos assumir que com crianças e família alargada é preferível ir sem preocupações e com uma experiência com tudo incluído. Para viajar totalmente à vontade (estimativa para 7-10 dias), coloque de parte cerca de 2700 euros por elemento do agregado familiar (é muito? Há solução): com este valor conte com voos incluídos, transporte para o alojamento, estadia em dois hotéis diferentes com regime tudo incluído, por exemplo (pode dividir o seu tempo entre a ilha de São Tomé e o Ilhéu das Rolas), visitas turísticas às roças, às plantações de cacau e café. Está à procura de mais aventura: descubra os trilhos que o levam até ao Pico de São Tomé e pondere uma visita à Ilha do Príncipe. A simpatia e autenticidade deste povo vão fazê-lo apaixonar-se ainda mais pelo encanto santomense. Complicado será regressar.

Com amigos, porque não as balcãs?

Com amigos, descubra os países das balcãs. E com amigos, viaje, à grande, mas de mochila às costas. É o leitor que escolhe a direção da sua viagem, mas vamos partir do princípio de que estamos de acordo e por isso vamos da Bulgária até ao Kosovo. Com amigos, apanhe um voo em Portugal para a antiquíssima Sófia, capital da Bulgária, e comece aí o seu trajeto: agora, é sempre a subir. Gostamos de sonhar alto e por isso para este roteiro, conte pelo menos com três semanas de viagem: seja de carro ou de autocarro, aqui o verdadeiro truque é deixar os aviões de lado e fazer a viagem por terra. Bulgária – Macedónia – Albânia – Montenegro – Bósnia-Herzegovina – Sérvia – Kosovo: é isto que lhe propomos. Uma viagem à península balcânica promete aventuras de livros, a única obrigação aqui é ir de mente leve e aberta para explorar as diferenças culturais e históricas entre os sete países que compõem este roteiro.

Para esta viagem coloque de lado cerca de 1500€, um pouco mais não fazia mal nenhum – imprevistos acontecem (não é essa, sempre, a melhor parte da viagem?). É muito? Há solução.

Ai o seu melhor amigo vai casar?

Todos sabemos que além do dia de um casamento importante, todos ansiamos – na verdade -, é pela despedida de solteiro. Dependerá muito do que o noivo ou a noiva pretendem desses dias de celebração mas por aqui é “all in” e portanto o que lhe sugerimos neste roteiro é uma viagem à la Phil, Alan e Dr. Stu (com a devida cautela – não queremos nenhum noivo ou noiva “on the run”): posto isto, vamos a Las Vegas celebrar o amor?

O valor desta despedida de solteiro/a de sonho, de dez dias, dependerá do tipo de hotel (alojamento é caro na cidade mais iluminada do mundo) que escolher e das escolhas turísticas/lazer (há casinos, há espetáculos imperdíveis, há bares, há tatuagens de última hora que pode querer fazer) que preferir. Uma passagem aérea, ida e volta, durante o nosso verão estará na ordem dos 1000 euros (vai valer a pena, não se assuste com o preço), e do nosso lado aconselhamos que reserve pelo menos 2000 euros para usufruir, sem limitações, do período de viagem.

A vantagem é que não é preciso poupar com dois anos de antecedência, o crédito férias Credibom, com toda a segurança e confiança, permite qualquer pessoa dar crédito aos seus sonhos: seja em família, entre amigos, numa despedida de solteiro. Bem sabemos que o dinheiro que está no banco não estica, mas será que é mesmo preciso mexer nos seus rendimentos próprios?

Não deixe para amanhã o que pode fazer já hoje: dê asas às suas ambições e faça check-in com o Crédito Férias do Credibom. Basta apenas escolher o destino: com um financiamento até 10.000€, muita flexibilidade na escola da data do débito da prestação e sem comissão de abertura de contrato, esta solução de crédito do Credibom permite-lhe, com toda a segurança, aproveitar o tempo que é seu e que merece ser vivido.

O crédito não é inimigo das nossas carteiras, o desconhecimento e a falta de literacia na sua utilização é que criam as más experiências. Concretize a viagem dos seus sonhos: esta alternativa de financiamento tem uma TAN desde 6,80% e TAEG desde 10,93%, com prazos de 12 a 60 meses.

Amanhã, quando o despertador tocar, lembre-se: a vida é muito mais. Não acredita? É só fazer uma simulação.