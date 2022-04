Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A sua proximidade à monarca é de tal ordem que Angela Kelly já escreveu dois livros com aprovação real, vive nos terrenos do castelo de Windsor, e sem grande surpresa já foi vista a receber sua majestade para partilharem um chá. Raramente concede entrevistas ou aborda esta relação de rara afinidade, mas quando comenta o tema não podia ser mais terra a terra: “Somos duas mulheres típicas. Falamos de roupa, maquilhagem, joias”.

Foi com a bênção de Isabel II que a stylist assinou, em 2019, “The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe”, com a qual ficámos a conhecer os truques da rainha para evitar batotas em Ascot ou como Kelly lhe testa os sapatos novos. A obra, com chancela Harper Collins, ganhará a 12 de maio uma reedição com direito a páginas extra. Afinal de contas, não passou assim tanto tempo mas acontecimentos como uma pandemia e a morte de um ente querido deram o peso da eternidade a este curto intervalo — e reforçam a curiosidade.

A forma como a rainha foi protegida pela famosa bolha em plena ameaça Covid-19, e a despedida do duque de Edimburgo, são apenas dois dos temas abordados por Kelly, a fiel conselheira de longa data da soberana, que nos tempos de maiores restrições sanitárias, e contrariando o protocolo, deu por si a cortar o cabelo de Isabel II, como agora revela — de novo contando com o selo de aprovação vindo da chefe de Estado.

“Conta a história da bolha real e dos esforços de Angela e de toda a equipa para garantir a segurança da monarca”, descreve Katya Shipster, da Harper Non-Fiction. O livro chega ao mercado no ano em que se assinala e celebra o Jubileu de Platina, marco que não fica de fora desta revisão. Também os compromissos mantidos por sua majestade no período pós-lockdown farão parte deste capítulo adicional.