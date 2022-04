Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Duas pessoas foram detidas durante uma megaoperação da Polícia Judiciária de combate ao doping em provas de ciclismo. Num comunicado enviado às redações, as autoridades revelaram que a operação em causa originou várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do território nacional, “visando dirigentes, atletas e instalações de uma das equipas em competição”.

Uma das equipas visadas na operação é a W52-FC Porto, que não partiu para a terceira etapa do Grande Prémio O Jogo, sem que fossem conhecidas as razões. O Observador sabe que os dois detidos são Nuno Ribeiro, diretor desportivo da W52 FC Porto, e José Rodrigues, diretor desportivo da Fortuna Maia, que também trabalha com a W52. Não há atletas nos detidos.

A Polícia Judiciária revelou que a operação foi “destinada à deteção de métodos proibidos e substâncias ilícitas suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional”, tendo sido apreendidas “diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo”.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório para que sejam aplicadas as medidas de coação. Na operação policial estiveram envolvidos 120 elementos de várias autoridades, sendo que foi obtida a colaboração da Autoridade Antidopagem de Portugal.