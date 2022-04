Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um vídeo inédito mostra o ator Alec Baldwin vestido de cowboy e sentado num banco de uma igreja durante um ensaio no cenário do filme Rust. Nessas imagens, nunca antes divulgadas, o ator puxa o revólver — que terá matado Halyna Hutchins — de dentro do casaco e aponta-a em direção à câmara, de acordo com a descrição da Variety. Esta filmagem foi gravada no mesmo dia em que Hutchins morreu ao ser alvejada no peito pelo ator (que também era um dos produtores) – que julgava que a arma estava sem balas.

Este vídeo faz parte do leque de imagens que o Xerife do Condado de Santa Fe, no Novo México (EUA), divulgou esta segunda-feira pela primeira vez, captadas momentos antes e depois do trágico incidente ocorrido no Bonanza Creek Ranch. A Sky News partilhou muitas delas: num dos clípes é possível ver os polícias e os médicos a correr para o local e, graças às bodycams, observa-se ainda os socorristas a tentar salvar a vida da diretora de fotografia, que tinha 42 anos.

Nas imagens constam, igualmente, os depoimentos das testemunhas. Na descrição feita pelo realizador, Joel Souza, que foi baleado no ombro, o próprio refere que a armeira, Hannah Gutierrez-Reed, entregou a arma a Baldwin e garantiu-lhe que esta estava “fria” ou “limpa” (ou seja, sem munições reais), informa a Variety.

A decisão de libertar estas imagens deve-se, segundo o The New York Times que cita um porta-voz do Gabinete do Xerife, aos múltiplos pedidos dos órgãos de comunicação social e, ainda, ao facto de as autoridades quererem mostrar que há informações “em falta”, incluindo a análise dos dados telefónicos de Baldwin e a perícia balística, antes de o caso passar para os procuradores.

Esta notícia chega quase uma semana após o Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho do Novo México concluir que o tiro fatal “nunca teria acontecido” se a produção “tivesse seguido as normas para a segurança das armas de fogo”.