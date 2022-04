Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma final perdida com o Inter FS a duas mãos em 2004, uma final ganha com o Inter FS no então Pavilhão Atlântico em 2010, um hiato sem mais presenças na final. Apesar de ter sido a única equipa portuguesa a ganhar a Liga dos Campeões de futsal ao longo de quase uma década (o Sporting ganharia pela primeira vez em 2019), os encarnados não mais conseguiram ir a uma decisão apesar das presenças na Final Four de 2011 e 2016. Agora, seis anos depois, voltava a ter essa oportunidade. E logo contra um Barcelona reforçado após a decisão perdida frente aos leões na última época, que entrava na sua quinta Final Four consecutiva.

“A equipa do Barcelona tem muito talento, faz muitas coisas bem e é das poucas em Espanha que joga com guarda-redes avançado. Creio que vai ser um jogo equilibrado e que se vai decidir nos pequenos detalhes. As equipas aqui presentes na Final Four são muito boas. Já não há equipas fáceis, calhou-nos umas das melhores mas temos de jogar contra elas se queremos ganhar esta prova. Temos que dar o melhor de nós para ganhar amanhã. Porque aceitei este desafio? O Benfica é umas das melhores equipas do mundo e era uma oportunidade que não poderia deixar passar”, explicou Pulpis, técnico espanhol que chegou à Luz na presente temporada depois de alguns anos à frente da seleção da Tailândia que levou ao Mundial de 2016.

???? André Sousa, guarda-redes do Benfica: "As expectativas não podiam ser mais elevadas e estamos prontos para o desafio. Será preciso o melhor Benfica para vencer o Barça".@SLBenfica I #UCLFutsal pic.twitter.com/E8h67CaHbo — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) April 29, 2022

Era neste contexto que os encarnados, na melhor série da temporada com nove vitórias seguidas depois da derrota na final da Taça da Liga (incluindo uma na Luz para a Liga com o rival Sporting), enfrentavam um conjunto espanhol com ligeiro favoritismo teórico na tentativa de conseguir algo inédito na Champions que passava por uma final entre dois conjuntos portugueses após a goleada dos leões ao ACCS de Ricardinho. E tudo apontava nesse sentido, depois de uma primeira parte de sonho que viria a tornar-se pesadelo.

O Benfica teve uma entrada de rompante no encontro, deixando uma primeira ameaça na bola de saída por Chishkala, voltando a criar perigo de seguida por Rocha e beneficiando de uma grande penalidade por falta de Didac sobre Rocha, bem transformada por Tayebi para o 1-0 com apenas 41 segundos de jogo. Logo de seguida, André Coelho, numa reposição lateral, atirou de fora à trave de baliza de André Sousa mas a equipa encarnada foi conseguindo controlar a vantagem, fazendo de quando em vez subir o guarda-redes para criar variabilidade de opções ofensivas para dificultar a tarefa dos catalães sem bola. O único ponto que não estava nas contas dos lisboetas era mesmo a quarta falta com pouco mais de oito minutos, numa exibição segura, com mais um par de boas intervenções de André Sousa mas com boas chegadas à baliza de Didac e foi numa recuperação de bola que os encarnados aumentaram a vantagem com um remate cruzado (9′).

O Barcelona tentava subir linhas de pressão mas nem assim o Benfica ficava intranquilo, tendo uma saída de compêndio que ainda permitiu a Arthur aumentar o resultado com o remate a sair ao lado. E mesmo quando os blaugrana conseguiam visar a baliza de André Sousa, o internacional português mostrava o momento que atravessa, como já tinha feito no dérbi com o Sporting para a Liga. Era o momento dos encarnados no jogo e houve dez segundos que funcionaram como radiografia perfeita disso mesmo: já com as cinco faltas e sem margem, o Benfica viu o Barcelona falhar isolado sem guarda-redes com Rómulo a desviar com a perna para o poste e, no contra-ataque, Didac travou o remate de Rocha mas Afonso Jesus marcou na recarga (17′).

Os encarnados tinham uma oportunidade de ouro para voltarem a uma final europeia com três golos de avanço ao intervalo mas sabendo que os catalães iam entrar com tudo para reentrarem ainda na partida e o 3-1 surgiu com apenas 21 segundos da etapa complementar num lance infeliz de André Sousa, que teve a sua redenção nos minutos seguintes e sobretudo numa defesa por instinto em cima da linha a remate de Ferrão que o Barça reclamou ter passado a linha antes de mais uma bola na trave por Matheus e a resposta também à trave de Chishkala no mesmo minuto (27′) antes de outro remate ao poste agora do guarda-redes Didac (28′). Os espanhóis precisavam do melhor do mundo e Ferrão apareceu, com um golo fabuloso de calcanhar de costas para a baliza que surpreendeu a defesa dos encarnados e fez o 3-2 aos 31′.

O Benfica ia aguentando a pressão do Barcelona mesmo sem a capacidade de saída que antes revelara em alguns momentos e a missão ficou ainda mais complicada a nove minutos do final, quando Jacaré cometeu a quinta falta de equipa. No entanto, em duas bolas com Jacaré e Rocha na finalização, os encarnados ficaram muito próximos do 4-2 que poderia ser quase decisivo naquele momento do jogo mas foi mesmo o conjunto culé a chegar ao empate, num remate de Dyego desviado em Pito que traiu André Sousa (35′) antes de mais uma falta desnecessária de Rocha, em luta com o fixo contrário, que deu a primeira oportunidade de golo para o Barça fazer a reviravolta num livre direto de Lozano que bateu no poste. O encontro podia cair para qualquer lado mas foram os catalães a fazerem o 4-3 aos 38′ por Dyego e Chishkala, já como guarda-redes avançado, a empatar de novo a partida apenas 26 segundos depois da reviravolta.

Ferrão ainda acertou no poste no último minuto mas o jogo iria mesmo para prolongamento, com um início em que as duas equipas poderiam ter marcado e o Benfica a dar mais uma grande resposta no plano físico e tático, passando ao lado da forma como perdeu três golos de vantagem. No entanto, e quando faltavam só 18 segundos para tudo passar para as grandes penalidades, Adolfo concluiu ao segundo poste mais uma grande jogava de Dyego pela esquerda e carimbou o 5-4 final que eliminou o Benfica e permitiu que a final da Liga dos Campeões em 2022 seja uma reedição do encontro decisivo da última temporada.