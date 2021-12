Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Benfica garantiu esta sexta-feira o apuramento para a final four da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os espanhóis do Levante por 3-2, no último jogo do Grupo D da Ronda de Elite da competição, que se disputou na casa dos águias. Nas duas primeiras jornadas, as águias venceram por 8-3 o Haladás, da Hungria, e os ucranianos do Uragan (4-0). Chegados ao encontro desta noite contra o vice-campeão espanhol, os encarnados precisavam apenas do empate para seguir para o grupo das quatro equipas que vão disputar o título europeu. No entanto, uma equipa como o Levante não é de descurar, mesmo que os valencianos tenham perdido com o Uragan.

Como era de esperar, o jogo começou intenso e dividido, com o Levante a procurar o resultado de que precisava, mas com o Benfica a não querer deixar também os créditos por mãos alheias, desconfiando sempre do empate, mesmo que este servisse. E o golo encarnado acabou por surgir logo aos 5′, com algum azar para Fede, guarda-redes do Levante. Robinho, capitão do Benfica, marcou o canto, Rafael Henmi rematou ao poste e o ressalto no corpo do guardião espanhol levou a bola para dentro da baliza, colocando a equipa de Pulpis na frente, para festejo dos benfiquistas presentes.

Sempre com uma boa réplica espanhola, o Benfica foi tentando aumentar a vantagem, mas apanhou alguns sustos, incluindo uma bola no poste da baliza de Roncaglio. No entanto, cedo o Benfica chegou à quinta falta e foi necessário fazer outra gestão do encontro, para evitar colocar o Levante na marca dos dez metros e portanto na cara do golo. Com 1-0 ao intervalo, as águias não podiam distrair-se.

E a segunda parte não podia ter começado da melhor forma para a equipa do Benfica, com Chishkala a marcar logo aos 4′, num bom lance a partir do meio do campo em 1×1. Desviou para a direita e rematou cruzado para a esquerda, fazendo o 2-0. Tal como após sofrer o primeiro golo, a equipa do Levante apostou no 5×4, mas não correu nada bem, porque o guarda-redes do Benfica, Roncaglio, apanhou a bola e colocou-a novamente no fundo das redes espanholas (3-0). 17 minutos em futebol era e é muito tempo e mesmo que a equipa do Benfica parecesse estar bem encaminhada rumo à final four da Liga dos Campeões, o Levante reduziu para 3-1 por Araça a faltarem pouco mais de 14 minutos para o fim do jogo. Ainda no mesmo minuto, mesmo que na prática tenham passado muitos mais, claro, surgiu o segundo golo do Levante, por Rafa Usín (3-2).

O jogo ficou ainda mais animado (com mais amarelos, visto que os árbitros tinham facilidade em admoestar os jogadores), mas o Levante também ficou mais condicionado a faltarem 11:32 minutos, ao chegar às quatro faltas. Mas a faltar nove minutos foi mesmo Roncaglio a negar o empate aos espanhóis. O Levante foi insistindo no 5×4, mas o próximo momento de destaque foi a faltarem 6 minutos, quando Roger, guarda-redes avançado da equipa espanhola, se descuidou com a bola nas mãos e saiu da área. Livre perigoso para o Benfica, mas Robinho viu a barreira amarela negar-lhe o golo. Nesse mesmo lance, o Levante chegou às cinco faltas.

Os espanhóis não fizeram mais faltas mas, mesmo em 5×4, não marcaram mais golos, pelo que o Benfica está, cinco anos depois e com todo o mérito, na final four da Liga dos Campeões. No próximo domingo tem a palavra o Sporting, campeão europeu em título, que tenta também chegar aos momentos de decisão e tentar revalidar a vitória da época passada.