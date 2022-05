Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vai mesmo haver uma segunda vez: numa altura em que a Seleção Nacional A feminina procura chegar ao playoff de apuramento para o Campeonato do Mundo, tendo em setembro um jogo decisivo com a Sérvia, a UEFA anunciou esta segunda-feira que Portugal vai ocupar a vaga da Rússia na fase final do Europeu que se realiza em julho, podendo assim dar continuidade à estreia nos Países Baixos na última edição em 2017.

Depois de ter terminado o grupo E da fase de qualificação no segundo lugar com seis vitórias e um empate em oito jogos e menos três pontos do que a Finlândia (e não sendo um dos três melhores segundos), a equipa de Francisco Neto acabou por perder no playoff com a Rússia com uma derrota no Estádio do Restelo por 1-0 e um empate sem golos em Moscovo. Agora, com a exclusão do conjunto russo de todas as competições que são organizadas pela UEFA, Portugal vai ocupar essa mesma vaga de forma direta.

A Seleção já conhece também os adversários que terá pela frente no grupo C na fase final do Europeu, que irá decorrer entre os dias 6 e 31 de julho em Inglaterra: começa por defrontar a Suíça no dia 9, tem a seguir pela frente os Países Baixos no dia 13 e termina com a Suécia no dia 17, sempre na cidade de Leigh. Em 2017, na edição de estreia, Portugal acabou na quarta posição do grupo D com três, os mesmos da Espanha que se apurou para os quartos, com uma vitória frente à Escócia (2-1) e duas derrotas com Espanha (2-0) e Inglaterra (2-1). Os Países Baixos, que serão agora adversários da equipa nacional, foram campeões.

Clubes russos excluídos das competições europeus na época de 2022/23

No mesmo comunicado emitido pela UEFA, foram também apresentadas mais sanções à Rússia a nível de seleções e clubes, com essa principal nota de estarem fora das provas europeias em 2022/23.

Candidatura à organização dos Europeus de 2028 ou de 2032. As propostas apresentadas pela Rússia para a organização da fase final do Campeonato da Europa masculino de 2028 ou de 2032 foram rejeitadas, ao abrigo do artigo 16.02 da UEFA para organização de competições, finais e fases finais;

Competições europeias de clubes de futebol e de futsal. Nenhuma equipa russa poderá entrar na Liga dos Campeões masculina e feminina, na Liga Europa, na Conference League e na Youth League da época de 2022/23, ficando em termos de ranking com a pontuação mínima dos últimos cinco anos para a contabilidade: 4.333 nos clubes masculinos, 1.750 nos clubes femininos. Também não poderá ter qualquer conjunto na próxima edição da Liga dos Campeões de futsal na época de 2022/23;

