Há cada vez mais queixas contra médicos que realizam procedimentos estéticos, que têm como objetivo diminuir os sinais de envelhecimento. Uma situação que está a preocupar a Ordem dos Médicos, adiantou a presidente do Conselho Disciplinar Regional do Norte ao Público, que avança com a notícia na edição desta segunda-feira.

As queixas prendem-se essencialmente com os resultados das intervenções, como por exemplo a injeção de toxina botulínica (botox), preenchimentos com ácido hialurónico e peelings químicos, que ficam “muito aquém das expectativas”, sendo que em alguns casos há mesmo “dismorfias complexas“.

Fátima Carvalho refere ao jornal que qualquer médico, “independentemente da especialidade, do seu conhecimento, treino ou experiência prévia“, pode realizar este tipo de intervenção, uma vez que não há “uma definição clara” sobre que tipo de formação é necessário ter para fazer estes procedimentos.