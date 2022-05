Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia venceu o Festival Eurovisão da Canção. A final decorreu este sábado à noite, em Turim, e premiou o grupo ucraniano Kalush Orchestra, que apresentou a canção “Stefania”. Já a portuguesa Maro, que conseguira o apuramento para a final, terminou em 9º lugar.

O favoritismo da Ucrânia era apontado há muito pelas casas de apostas e a vitória dificilmente pode ser dissociada da atual situação do país, que está a travar uma guerra depois de ter sido invadido militarmente pela vizinha Rússia. Esta é a terceira vitória da Ucrânia, depois de Ruslana (“Wild Dances”) e Jamala (“1944”) terem conseguido vencer em 2004 e 2016, respetivamente.

Os Kalush Orchestra sucedem assim aos italianos Måneskin, que tinham vencido o concurso de canções em 2021. O grupo ficou à frente dos representantes do Reino Unido (Sam Ryder) e de Espanha (Chanel), que ficaram respetivamente em segundo e terceiro lugar.

Habitualmente o Festival Eurovisão da Canção decorre no país vencedor do ano anterior, o que sugere a possibilidade da edição do próximo ano decorrer na Ucrânia, caso existam condições de segurança para acolher o evento no país em 2023.

Apesar de na votação dos júris dos 40 países votantes a Ucrânia ter ficado apenas em 4º lugar (à frente de Portugal, em 5º, mas atrás de Reino Unido, Suécia e Espanha), a votação do público fez a diferença, dando a vitória ao país.

Consulte o top 10 final e recorde as atuações na noite de este sábado:

1º lugar — Ucrânia

Kalush Orchestra – “Stefania”

2º lugar — Reino Unido

Sam Ryder – “SPACE MAN”

3º lugar — Espanha

Chanel – “SloMo”

4º lugar — Suécia

Cornelia Jakobs – “Hold Me Closer”

5º lugar — Sérvia

Konstrakta – “In Corpore Sano”

6º lugar — Itália

Mahmood & Blanco – “Brividi”

7º lugar — Moldávia

Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

8º lugar — Grécia

Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”

9º lugar – Portugal

MARO – “Saudade Saudade”

10º lugar — Noruega

Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”