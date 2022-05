Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Uber vai permitir que os utilizadores, ao associarem o seu gmail na aplicação, extraiam itinerários e reservem viagens — de carro, autocarro, comboio ou avião — para cada pedaço do percurso que querem fazer, com 10% de cashback em cada uma dessas deslocações. Esta é uma das novidades que a empresa anunciou esta segunda-feira durante o evento Uber Go Get, que teve a primeira edição em 2021.

Têm sido uns anos loucos. O mundo mudou, mudou e mudou”, disse Dara Khosrowshahi, o CEO da Uber, no vídeo de apresentação das novidades da aplicação.

A opção Uber Travel ficará inicialmente disponível apenas nos EUA, no Canadá e no Reino Unido, país onde vão existir “recursos para reserva de comboios, autocarros e car-renting”, revelou a empresa. Em Portugal, a tecnológica relembrou que, desde 2020, já é possível aceder na aplicação a informações sobre os transportes públicos, como metro, comboios, barcos, ferries, elétricos e autocarros, da Área Metropolitana de Lisboa em tempo real.

Entre as novidades para este ano no segmento da mobilidade encontra-se também o serviço Uber Charter, que vai possibilitar que os utilizadores reservem um autocarro ou um shuttle diretamente na plataforma. A opção, que pretende facilitar por exemplo a realização de viagens em grupo, estará apenas disponível no mercado norte-americano. Reservar viagens para casamentos ou até passeios com cupões da empresa será possível para os cidadãos que vivem nos Estados Unidos através do serviço Event Vouchers.

Na área de negócio das entregas ao domicílio, a empresa vai permitir que os clientes de todo o mundo façam pedidos no Uber Eats ao utilizar a voz, através da integração do Google Voice. Os fãs de desporto também poderão evitar as filas, nos restaurantes parceiros da tecnológica, durante os jogos ao conseguirem fazer os pedidos antecipadamente. Quando a comida ficar pronta, os clientes recebem uma notificação e precisam apenas de a ir buscar, sem terem de esperar. Para já, este serviço ficará apenas disponível para os adeptos dos Yankees (Nova Iorque), dos LA Dodgers, LA Angeles e LA Football Club (os três em Los Angeles) e no espaço Capital One Arena (Washington DC), no estádio PayPal Park (San Jose, EUA) e no Roazhon Park (França).

O Piloto de Delivery Autónomo é a terceira novidade do Uber Eats para 2022 e está disponível em Los Angeles. Este é um projeto piloto que testará entregas com robôs, em parceria com a startup Serve, e com carros autónomos, em parceira com a tecnológica Motional. Assim, a partir desta segunda-feira os clientes vão poder escolher se querem receber a comida através de um robô ou de um estafeta. Se escolherem a primeira opção, os clientes recebem um código no telefone, que devem colocar na robô para o desbloquear e conseguir aceder ao pedido.

As novidades para este ano não ficam por aqui. Comprometida a que as viagens sejam 100% elétricas nos EUA, Canadá e cidades europeias até 2030 e com objetivo de ser uma plataforma de mobilidade de zero emissões até 2040, a Uber foca-se, desta vez, também na sustentabilidade. Em Miami, Los Angeles, São Francisco, San Diego e no Dubai, os utilizadores da tecnológica poderão pedir carros elétricos de luxo, como um Tesla, com a opção premium Green.

Onde quer que as tuas viagens te levem, a Uber está contigo”, garantiu Dara Khosrowshahi.

Para motoristas de todo o mundo, o serviço EV Hub permitirá obter informações sobre os incentivos dentro da aplicação e sobre a adoção da eletrificação. Os condutores vão ainda conseguir ver na plataforma onde se encontram os carregadores mais próximos, para os veículos elétricos, no mapa, anunciou a empresa.

O evento de apresentação das novidades da Uber ocorre numa altura em que as empresas de automóveis se encontram sob pressão para eliminar gradualmente os veículos movidos a combustíveis fósseis em favor dos Veículos Zero Emissões (VZE).