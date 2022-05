Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Banco de Portugal vai pagar um dividendo de 406 milhões de euros ao Estado, depois de ter terminado o ano de 2021 com resultados líquidos de 508 milhões de euros, 42 milhões acima do que estava orçamentado. O valor do dividendo supera aquilo que está inscrito no Orçamento do Estado em aprovação, que previa 295 milhões em dividendos do supervisor financeiro – mas é um pouco menos do que os 428 milhões entregues no ano anterior.

O valor entregue ao Estado, de 406 milhões de euros, sobe para 639 milhões se se contabilizar o imposto pago no exercício (IRC), segundo o relatório do conselho de administração de 2021 apresentado esta terça-feira pelo Banco de Portugal, que convidou um conjunto de jornalistas até ao Complexo do Carregado para fazer uma conferência de imprensa de apresentação do relatório.

O balanço do Banco de Portugal aumentou em cerca de 27 mil milhões de euros, para 219 mil milhões, um reflexo sobretudo das compras de dívida pública que foram feitas pelos bancos centrais nacionais do Eurossistema – ao abrigo dos programas de compra de títulos que estão perto do fim, incluindo o Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP), o plano de estímulo lançado pelo BCE no início da pandemia.

Ao abrigo desses programas de intervenção, aumentou a carteira de títulos de dívida pública em 17,1 mil milhões de euros, para 86,2 mil milhões. Por outro lado, o Banco de Portugal beneficiou da valorização das reservas de ouro, cujo valor subiu em 808 milhões de euros, para um total de 19,8 mil milhões de euros.

Sobre os resultados anuais, o Banco de Portugal refere, também, que a margem de juros ascendeu a 677 milhões de euros – um valor conseguido graças aos juros recebidos nos títulos de dívida pública (845 milhões) e cujo emitente é a República Portuguesa. Ou seja, o Banco de Portugal, por ter comprado os títulos de dívida no mercado, recebeu juros (que são pagos pelo Orçamento do Estado) e, agora, devolve o proveito com esses juros na forma de dividendos e impostos.

Relativamente aos gastos de funcionamento do Banco de Portugal, estes totalizaram 195 milhões de euros, menos um milhão de euros do que em 2020, afirma o supervisor, notando que os gastos com pessoal diminuíram 2% e as despesas com fornecimentos e serviços de terceiros aumentaram 1%.