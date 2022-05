O Governo dos Açores inicia na sexta-feira a Campanha Regional de Limpezas Costeiras e Subaquáticas, que tem previstas 14 ações em todo o arquipélago açoriano, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota do executivo açoriano, esta campanha, promovida através da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, é lançada no Dia Europeu do Mar, que se assinala na sexta-feira.

A Direção Regional de Políticas Marítimas pretende envolver todos os cidadãos, entidades públicas e privadas e organizações cívicas dos Açores para a problemática do lixo marinho, “uma preocupação que é partilhada por cada vez mais pessoas em todo o mundo”.

Esta campanha surge também no âmbito dos objetivos dos projetos Life IP Azores Natura, que visa proteger aves e habitats em ecossistemas terrestres e marinhos, e OceanLit (Interreg Mac), para reduzir os detritos marinhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Direção Regional é entidade parceira beneficiária daqueles dois projetos.

A Direção Regional de Política Marítimas vai compilar a informação referente aos resíduos recolhidos nas ações de limpeza e os dados “serão utilizados para responder às exigências de reporte internacional da Região Autónoma dos Açores no contexto da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) e da Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR)”, segundo o executivo.

Estes dados que resultarem da campanha servirão também para a definição de macropolíticas de âmbito internacional na área do lixo marinho.