Juan Carlos tem um amuleto da sorte: um boné vermelho com que costuma pilotar o iate de corrida “Bribón”. Não o dispensou esta sexta-feira, dia em que foi recebido por uma multidão na primeira visita do rei emérito a Espanha desde que se exilou nos Emirados Árabes Unidos, há dois anos.

Já o levava consigo quando saiu de casa de Pedro Campos, famoso velejador espanhol e o anfitrião de Juan Carlos — que não pode ficar com a família real por desagrado do governo —, às 12h20 para seguir para o Real Club Náutico de Sanxenxo, na Galiza, ponto de partida da prova InterRías, último exercício de treino para o Mundial na classe Six Meter.

Juan Carlos, vestido com camisa branca, calças vermelhas e um colete marfim, sapatilhas e um relógio, chegou num carro conduzido por Pedro Campos, na companhia da filha mais infanta Elena. Saiu a custo do veículo, cumprimentou quem o esperava e caminhou com a ajuda de uma bengala até ao interior do clube.

À sua espera na rua estavam amigos, vizinhos, jornalistas e curiosos, aponta o El País. Traziam bandeiras de Espanha, gritavam “Viva o Rei!” entre aplausos e filmavam a expressão sorridente do ex-governante espanhol com os telemóveis.

Chegado a território espanhol na quinta-feira, Juan Carlos vinha com uma missão em mente, que partilhou com o círculo mais próxima: queria “colocar-se à prova”, cita o jornal espanhol, e participar na regata deste fim de semana, a três semanas do troféu que se disputará de 10 a 19 de junho.

Primeiro, o rei emérito quis um pequeno-almoço “forte”, palavras do próprio, para conservar energia suficiente para a exigência da ria de Pontevedra e do oceano Atlântico. Comeu com o anfitrião e com Telmo Martín, autarca de Sanxenxo, e só então se dirigiu finalmente ao cais.

Já passava das 13h3o quando Juan Carlos chegou finalmente ao iate, palco onde tirou fotografias com amigos e com a tripulação. Depois entrou no barco de auxílio, o semirrígido TX-12.0 que acompanha habitualmente o velejador Pedro Campos e que foi batizado com o nome da filha mais nova do rei emérito, Cristina. E navegou, hobby antigo do rei emérito, tal como confessou que ansiava fazer.