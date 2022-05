Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Festa é sempre festa. Com sorrisos, com abraços, com umas garrafas de champanhe à mistura que também podem ser as de água porque o que interessa mesmo é alimentar a algazarra. No entanto, aquela imagem da caixa no meio do relvado onde os jogadores, técnicos e restante staff portista podiam tirar cachecóis, chapéus, camisolas e tarjas alusivas à dobradinha funcionou em parte com aquilo que também se sentiu no final da partida: os dragões eram melhores, tinham sido campeões, defrontavam uma equipa acabada de descer e ganhar era quase tanto uma “obrigação” como uma recompensa para coroar a melhor época de Sérgio Conceição no comando do clube. E os próprios discursos no final refletiam isso mesmo.

“Foi uma época a todos os níveis notável. Conseguimos o objetivo, com jogadores incríveis, um treinador marcante, dos melhores que existe na Europa neste momento e houve uma simbiose positiva, de união e determinação. Há que desfrutar, os jogadores tiveram um comportamento exemplar”, comentou Vítor Baía aos microfones da SportTV, antes de voltar a tecer rasgados elogios ao treinador dos dragões.

“Foi um conjunto de situações que nos levou a ganhar. Uma estrutura forte, com um presidente que todos conheces, um treinador totalmente adaptado com a nossa cultura que para mim é um dos melhores do mundo e com jogadores de altíssima qualidade, que sabe onde estão e sentem o clube. Os miúdos da formação, é importante, quando somos um clube formador e queremos que sintam a confiança no nosso trabalho. Não nos contentamos em ganhar, mas em ganhar sempre. É este o ADN do clube, vamos pensar a partir de amanhã na próxima temporada, construir uma equipa forte e ganhar tudo. Somos uma equipa que só sabe estar assim, vencer. Em termos de Liga dos Campeões, consolidar o nosso prestigio e qualidade na melhor competição de clubes do mundo”, acrescentou o agora administrador da SAD.

Pepe, capitão que se tornou o jogador de campo mais velho de sempre a disputar uma final da Taça de Portugal (quarto no total, atrás de Quim, Melo e Damas), conseguiu a terceira dobradinha nos azuis e brancos, ganhou o décimo título no FC Porto e leva nesta altura 25 títulos na carreira à beira dos 40 anos.

“Os nossos adeptos foram fantásticos, foi um ano muito difícil para nós e é como o mister tinha dito: esta equipa merecia a cereja no topo do bolo. Respeitámos muito o nosso adversário, tem jogadores com bastante valor e foi por isso que entrámos muito fortes. Controlámos bem o jogo durante os 90 minutos e acho que estamos todos de parabéns. O nosso mister trabalhou muito esta semana nesta primeira fase de pressão. Sabíamos que com essa pressão íamos sofrer muito pouco e foi assim que aconteceu, fruto de um trabalho coletivo muito forte. Os nossos avançados fizeram uma pressão muito forte sobre o portador da bola e por isso nós tivemos um jogo controlado”, comentou no final da partida o internacional português.

Dos jogadores da formação como Vitinha, Fábio Vieira, Diogo Costa ou Francisco Conceição passando por jogadores com mais ou menos minutos como Pepê ou Toni Martínez, os discursos de vitória foram-se multiplicando mas houve um que trouxe também o outro lado de um grupo que pode ser unido, pode ser forte mas tem de fazer escolhas só podendo jogar 11: Marchesin, que hoje foi titular na baliza.

“Estou muito contente pela equipa num ano difícil, agradeço à minha família pelo apoio. Deixar de ir à seleção foi um golpe muito grande, mas estou aqui a fazer o meu trabalho e penso que o fiz sempre bem e estou feliz por isso”, disse à TVI após o triunfo. “Tenho mais um ano de contrato e agradeço às pessoas do FC Porto pela oportunidade de jogar aqui. Quero jogar sempre e é complicado deixar de jogar, não me quero habituar a isso. É um ano de Mundial e sentia-me dentro do grupo da seleção. Não estar a jogar é difícil. Vamos ver o que é o melhor, o clube está sempre acima dos jogadores. Tenho uma vontade muito grande de jogar”, acrescentou depois o guarda-redes em declarações à SportTV.