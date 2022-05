Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Foram várias as propostas do LIVRE aprovadas na fase de discussão na especialidade do OE para 2022”. É assim que arranca o comunicado do partido de Rui Tavares qua anuncia a intenção de voto ao Orçamento do Estado: abstenção. O sentido de voto do LIVRE mantém-se, assim, face à votação na generalidade, apesar das “várias propostas aprovadas”. A mesma posição foi adotada esta quinta-feira pelo PAN, que foi “o partido da oposição com mais propostas aprovadas” na discussão da especialidade, como destacou a deputada Inês Sousa Real em conferência de imprensa nos Passos Perdidos.

As várias propostas viabilizadas pelo PS não foram suficientes para os dois partidos, que já foram considerados “os novos parceiros do Governo”, darem luz verde ao Orçamento, cuja votação final está marcada para esta sexta-feira.

