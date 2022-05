Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Centenas de adeptos do Liverpool foram atingidos com gás lacrimogéneo lançado pela polícia francesa à entrada do Stade de France, onde pouco depois se iria jogar a final da Liga dos Campeões entre o clube inglês e o espanhol Real Madrid. Uma mistura de falta de organização em Saint Denis (e um pouco em toda a cidade de Paris) com os ânimos exaltados dos britânicos culminou num caos incomum na competição.

Segundo os relatos que chegam do local, as autoridades lançaram gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de apoiantes do Liverpool que tentava entrar no estádio sem bilhete. O jogo, que estava marcado para as 21h de Paris (menos uma hora em Lisboa), acabou mesmo por começar 30 minutos mais tarde.

