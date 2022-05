"Triangle of Sadness", de Ruben Östlund, vence Palma de Ouro no Festival de Cannes

"Triangle of Sadness" conquistou a Palma de Ouro no último dia do Festival de Cannes. "Close", de Lukas Dhont, e "Stars at Noon", de Claire Denis, venceram o Grande Prémio. Conheça o palmarés.