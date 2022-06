Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de dois meses após a agressão de Will Smith a Chris Rock, durante a cerimónia dos Óscares, Jada Pinkett Smith falou sobre o episódio, afirmando que espera que os atores, “dois homens inteligentes e capazes”, se “reconciliem”.

A atriz da saga “Matrix” esteve desde o primeiro momento no centro da polémica, uma vez que a piada de Rock — que motivou a bofetada de Smith — dizia respeito à alopecia de Pinkett Smith. A mulher de Will Smith rapou a cabeça, em julho do ano passado, devido a esta doença auto-imune que provoca queda de cabelo, o que levou o comediante Chris Rock a fazer uma comparação com a personagem de Demi Moore no filme “G.I. Jane”.

O mais recente episódio de Red Table Talk, o programa de Jada Pinkett Smith transmitido na rede social Facebook, foi dedicado exclusivamente à alopecia e foi nesse contexto que a atriz abordou o episódio.

A minha maior esperança é que estes dois homens inteligentes e capazes tenham uma oportunidade para se curarem, falarem sobre isto e se reconciliarem“, afirmou a atriz, citada pelo jornal britânico The Guardian. “Até lá, Will e eu continuaremos a fazer o que temos feito nos últimos 28 anos, que é continuar a descobrir esta coisa chamada vida em conjunto.”

É a primeira vez que Pinkett Smith fala abertamente sobre a situação, que levou a que Will Smith fosse banido dos Óscares nos próximos 10 anos. Dias após a cerimónia deste ano, a atriz limitou-se a fazer uma publicação no Instagram com apenas uma frase: “Esta é uma época de cura. E eu estou aqui para isso.”