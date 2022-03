Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jada Pinkett Smith fez a primeira publicação nas redes sociais desde de o episódio de agressão na cerimónia dos Óscares envolvendo o marido, Will Smith. A atriz recorreu ao Instagram para partilhar uma curta frase com os fãs: “Esta é uma época de cura. E eu estou aqui para isso”.

A 94.ª cerimónia dos Óscares, que decorreu este domingo no Dolby Theatre, em Los Angeles, ficou marcada pela agressão de Will Smith a Chris Rock. O comediante, que foi convidado para apresentar e entregar a estatueta dourada ao “Melhor Documentário”, foi esbofeteado em direto por Will Smith depois de ter feito uma piada dirigida à mulher, Jada Pinkett Smith.

Depois de ter pedido desculpa à Academia e aos outros nomeados, Smith, que foi galardoado com o Óscar de “Melhor Ator”, usou posteriormente as redes sociais para lamentar novamente o incidente e pedir publicamente desculpa a Chris Rock. “Estava fora de controlo e estava errado”, escreveu o ator. “Estou envergonhado e as minhas ações não são reflexo do homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade.”

Apesar de a organização ter permitido que o evento continuasse normalmente depois do incidente, a Academia condenou o comportamento de Will Smith, anunciando num comunicado divulgado na noite de segunda-feira pela Associated Press que vai estudar as “possíveis ações e consequências, de acordo com os regulamentos, padrões de conduta e a lei da Califórnia”. A nota foi emitida horas depois de o organismo ter feito uma publicação no Twitter condenando “todos os tipos de violência”, mas sem referir nomes.

Além de Will Smith, os principais vencedores da noite de domingo foram Jessica Chastain, que ganhou o Óscar de “Melhor Atriz” por “Os Olhos de Tammy Faye”; Jane Campion, que ganhou a “Melhor Realização” por “O Poder do Cão”; e “CODA”, que foi considerado o “Melhor Filme”.