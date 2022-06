Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O FC Porto tinha conquistado o Campeonato pela terceira vez e pretendia agora fazer mais uma dobradinha na modalidade, o Benfica fez história com a vitória na Liga Europeia e procurava mais um título mas num plano nacional, o Sporting terminou o Campeonato no segundo lugar e queria quebrar o jejum de triunfos na Taça de Portugal onde é a equipa com mais vitórias. Matosinhos recebia a Final Four da prova que iria fechar o calendário português do andebol, com um dérbi entre leões e encarnados nas meias para decidir um dos finalistas para a final de domingo após uma vitória verde e branca e um empate na Liga.

“Desde que terminámos o Campeonato procurámos centrar forças na disputa de um título tão importante como este. O Sporting tem tradição nesta competição, que é um dos nossos objetivos desde o início da temporada. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Benfica. Conseguimos fazê-lo com algum sucesso no Campeonato mas eles vêm de uma vitória histórica e conquistaram um título importante para o andebol português. Sabemos da fase positiva que atravessam, mas do nosso lado a ambição de vencer faz com que não haja cansaço neste final de época. É um momento de máxima concentração e foco naquilo que queremos transportar para dentro do jogo”, tinha destacado Ricardo Costa, técnico dos leões, na antevisão.

“Seguimos com a mesma ambição, pensando que temos de ganhar todas as partidas. Empatámos com o Sporting já na reta final do Campeonato e falhámos com o FC Porto. Não queremos falhar mais. Vai ser complicado mas vamos tentar ganhar. Vai ser uma partida muito complicada. Não temos tido muito tempo para preparar o encontro, tivemos a Liga Europa pelo meio, mas temos jogadores focados pela vitória na prova europeia. Se há coisa que podemos dar é trabalho, entrega e sacrifício, que são os valores do Benfica e da nossa equipa. Vamos lutar ao máximo, com os jogadores que temos para tentar ganhar esta Taça. Ganhámos um título europeu e queremos um nacional”, dissera o treinador das águias, Chema Rodríguez.

No entanto, o equilíbrio que se esperava foi abalado pelo que aconteceu nos 20 minutos iniciais, onde o Sporting conseguiu uma vantagem que permitiu depois gerir o encontro de outra forma mais uma vez com os irmãos Costa em plano de destaque no ataque (além de Manuel Gaspar na baliza) e marcar lugar em mais uma final frente ao FC Porto, que antes tinha derrotado o Madeira SAD por 35-29 com oito golos de António Areia e sete de Pedro Cruz num encontro “encaminhado” na primeira parte (20-14).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os leões tiveram uma entrada melhor em jogo, chegando mesmo ao 4-1 num livre de sete metros marcado por Francisco Costa aos oito minutos numa fase em que a equipa jogava em inferioridade por exclusão de Francisco Tavares. Sergey Hernández ainda foi tentando manter distâncias com um par de intervenções importantes mas a defesa verde e branca, um Manuel Gaspar enorme e uma série de erros de passes e no remate (a par da marcação individual a Kukic) foram cavando um fosso cada vez maior que já era de seis golos a meio da primeira parte (9-3) e de nove golos aos 20′ (13-4). A exploração da segunda linha com Alexis Borges permitiu que o Benfica estabilizasse em termos ofensivos mas o Sporting foi para o intervalo com um avanço de sete golos (18-11), com seis golos de Martim Costa e quatro de Francisco Costa.

O segundo tempo trouxe outra versão do Benfica, bem mais agressivo em termos defensivos e com outro tipo de soluções atacantes que permitiram que, com poucos minutos de jogo, a distância passasse apenas para três golos antes de Ricardo Costa pedir um tempo técnico (19-16). Essa paragem fez bem ao conjunto leonino, que voltou a acertar na parte ofensiva sempre com Martim Costa como principal referência entre os vermelhos a Alexis Borges (desqualificação direta) e Grigoras (terceira exclusão). Ainda assim, e apesar de a vantagem ter voltado aos seis golos, os encarnados ainda tentaram uma segunda vaga de recuperação no resultado, voltando aos três de desvantagem a dez minutos do final (26-23) com Martim Costa a sair pelo desgaste físico mas com o irmão Francisco a resolver nos últimos minutos para o triunfo por 33-30.